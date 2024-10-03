Електронне резидентство: Іноземці подали понад 200 заявок на реєстрацію бізнесу в Україні

Іноземці вже подали понад 200 заявок на участь у проєкті електронного резидентства uResidency, який дозволяє іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Відкрити ФОП за кілька секунд чи подати декларацію в смартфоні – реальність для України й космос для багатьох інших країн. Ділимося досвідом у цифровізації зі світом – запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом надійшло 200+ заяв від іноземців", – написав Федоров.

Він нагадав, що програма дозволяє іноземцям реєструвати бізнес в Україні без фізичної присутності тут.

За словами Федорова, умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі – отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.

Як повідомлялося, Мінцифри запустило проєкт електронного резидентства uResidency 27 вересня. На першому етапі програма доступна лише для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. За рік планують долучити до участі у ній 1 000 е-резидентів.

Що передбачає програма uResidency?

У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні. У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку, а Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні.

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).