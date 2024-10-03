Час працювати: Німеччина перегляне умови виплати допомоги українським біженцям

Німецький уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження жорсткіших вимог для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян"), на яку можуть претендувати українські біженці, що не мають роботи.

Про це повідомив міністр праці ФРН Губертус Гайль, передає Deutsche Welle.

Законопроєкт ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, зменшать розмір виплат на 30% протягом трьох місяців. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

Нові правила також визначають, яке робоче місце вважатиметься прийнятним для одержувача соцдопомоги.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.

Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році. Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

Читайте також: У Польщі поменшало працевлаштованих українських біженців

Як повідомлялося, за даними Євростату, станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%), третє - Чехія (369,61 тис.; 9%).