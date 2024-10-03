БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 539 61

Час працювати: Німеччина перегляне умови виплати допомоги українським біженцям

берлін

Німецький уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження жорсткіших вимог для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян"), на яку можуть претендувати українські біженці, що не мають роботи.

Про це повідомив міністр праці ФРН Губертус Гайль, передає Deutsche Welle.

Законопроєкт ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, зменшать розмір виплат на 30% протягом трьох місяців. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

Нові правила також визначають, яке робоче місце вважатиметься прийнятним для одержувача соцдопомоги.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.

Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році. Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

Читайте також: У Польщі поменшало працевлаштованих українських біженців

Як повідомлялося, за даними Євростату, станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%), третє - Чехія (369,61 тис.; 9%).

Автор: 

біженці (737) Німеччина (1923) робота (943)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Арбаитен! - це правильно - тільки чого вони арабів не заохочують до праці?
показати весь коментар
03.10.2024 20:12 Відповісти
+15
Що означає "які втекли з України...." Ви - дебіли? Втекли ваші депутати і товстосуми. Якби люди не виїхали через війну з України, що б вони зараз їли? Виші 3000 грн. ? На які шиши вони б жили?
показати весь коментар
03.10.2024 21:07 Відповісти
+13
А де ви у тексті закону побачили слово "українці"?
Там мова про безробітних, а не конкретно про українців.
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кошмар!
Як взагалі наші люди у тій Німеччині жиють???
показати весь коментар
03.10.2024 20:12 Відповісти
Арбаитен! - це правильно - тільки чого вони арабів не заохочують до праці?
показати весь коментар
03.10.2024 20:12 Відповісти
Так это же не "толерантно"...
показати весь коментар
03.10.2024 20:14 Відповісти
Вони майже всі офіційні наркомани. Їм виплачують на місяц майже штуку евро. Їх лікують за рахунок держави. Сплачують проживання. Вихід завжди є.
показати весь коментар
03.10.2024 21:21 Відповісти
Заохочують й арабів, але ці араби не отримують Bürgergeld на відміну від українських біженців.
показати весь коментар
03.10.2024 21:50 Відповісти
Вам какое дело до арабов то? 64% их работает, на прошлый год данные.
показати весь коментар
04.10.2024 03:47 Відповісти
Ну так - в США вже третє покоління негрів живуть на велфорі і норм
показати весь коментар
04.10.2024 07:37 Відповісти
Arbeit macht frei...
показати весь коментар
03.10.2024 20:17 Відповісти
Вас би посадили у Німеччині за цей нацистський вислів. Завербувалися до фсб он лайн ?
показати весь коментар
04.10.2024 07:05 Відповісти
Цей вислів вже ввійшов в історію другої WW.
показати весь коментар
04.10.2024 08:04 Відповісти
… як нацистський. Зараз за нього в Німеччині саджають до вʼязниці.
показати весь коментар
04.10.2024 09:00 Відповісти
Так. Але це історія.
показати весь коментар
04.10.2024 09:40 Відповісти
Зараз там і німців тільки половина , а інша -чурки.
показати весь коментар
04.10.2024 10:52 Відповісти
Це ми з вами ?
показати весь коментар
04.10.2024 15:11 Відповісти
А чого така вибірковість, тільки Українцям переглянуть виплати а Араби як? Це ж расизм.
показати весь коментар
03.10.2024 20:18 Відповісти
...У Німеччині змінюють умови виплат соцдопомоги безробітним...
Реформа, зокрема, передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат. https://www.dw.com/uk/bezrobitta/t-54263124 Безробітним , які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.
показати весь коментар
03.10.2024 20:24 Відповісти
А де ви у тексті закону побачили слово "українці"?
Там мова про безробітних, а не конкретно про українців.
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
У заголовку статті сказано про Українських біженців, там й побачив.
показати весь коментар
04.10.2024 01:40 Відповісти
Тобто ви пишете кометарі, лише по заголовку, не читаючи статті??
показати весь коментар
04.10.2024 03:45 Відповісти
Tierre ні. Там й у статті згадують Українців. Сам/сама/само читали перш ніж питання ставити?
показати весь коментар
04.10.2024 10:23 Відповісти
Замечательный анекдот про эмигрантов

В Берлине разрушился четырех этажный дом. Погибла семья из Сирии, живущая на первом этаже, погибла семья из Ливии, живущая на втором этаже, погибла семья из Сомали, живущая на третьем этаже, не погибла лишь семья немцев, жившая на четвертом этаже. Сюжет во всех новостях, тут же прибегают толерасты, везде крики: "Почему погибли мусульмане, чернокожие, а белые - нет?!" Один из пожарных отвечает в интервью: "Потому что семья немцев была на работе."
показати весь коментар
04.10.2024 09:46 Відповісти
Роботи у ФРН повно, принаймні в Гамбурзі. Але. Треба знати мову на рівні В-2. Інакше вкрай важко знайти будь-яку офіційну роботу. По чорному працює більшість чоловіків українців 10 єврів година. Влада про це знає і намагається виправити стан речей.
показати весь коментар
03.10.2024 20:40 Відповісти
Був в Гамбурзі ще 30 років тому. Єдиний раз. В лютому 94. Чомусь закарбувалось що квітами з тротуару торгували азербайджанці. Не турки. Азербайджанці в шкіряних плащах, мохерових шарфах і норкових шапках.
показати весь коментар
03.10.2024 21:57 Відповісти
а де вони не торгували працювати ніде не йдуть, тільки торгувати квітами, кавунами, шавермою
показати весь коментар
03.10.2024 22:48 Відповісти
Я розумію. Але тут мова про 94 рік, про німецький Гамбург, і про азербайджанців там. Коли я зустрічав їх де завгодно в країнаї вже на той час колишнього СРСР то це дивним не було. Але на тротуарах Гамбурга в тих самих шкіряних пальто і норкових шапках це було щось!
показати весь коментар
03.10.2024 23:00 Відповісти
якщо тривалість робочого дня - вісім годин + 3*2 максимальний час на те, щоб дістатись роботи та назад = 14... а жити взагалі коли?...
показати весь коментар
03.10.2024 20:43 Відповісти
А повертайся в Україну! Тут в ВСУ більше плотють. Правда, робочий день не нормований і в полі...
показати весь коментар
03.10.2024 21:19 Відповісти
Який жах! Заставляють працювати
показати весь коментар
03.10.2024 20:53 Відповісти
Та ще при цьому і грОші платять а не грошИ.
показати весь коментар
03.10.2024 20:57 Відповісти
Савсєм абнаглелі ети євролібєрасти! Уклоністов хотят заставіть работать! За чьто они кровь праливали? Чтоб виєхать на Запад? І тут іх прєдалі! Путін, спасі і памагі!
показати весь коментар
03.10.2024 21:21 Відповісти
Що означає "які втекли з України...." Ви - дебіли? Втекли ваші депутати і товстосуми. Якби люди не виїхали через війну з України, що б вони зараз їли? Виші 3000 грн. ? На які шиши вони б жили?
показати весь коментар
03.10.2024 21:07 Відповісти
"борис, ти правий!" (С)
показати весь коментар
03.10.2024 21:18 Відповісти
ну ми якось живемо і явно не на 3000. Ще й донатимо на ЗСУ.
показати весь коментар
03.10.2024 21:46 Відповісти
Можливо, Ви працюєте там, де можна щось украсти або в жОПІ, а я постійно надсилаю посилки і гроші рідним
показати весь коментар
04.10.2024 07:09 Відповісти
Я нічого ніколи не крав! І ніколи не працював на державній службі! У вас якісь дивні дані щодо заробітих плат в Україні
Он дружині у фірму помічик бухгалтера потрібен у Львові - на 20 тисяч рекрути крутять носом, кажуть, міімум 25-30 тисяч, а тут щось про 3000 маячня якась.
показати весь коментар
04.10.2024 14:25 Відповісти
У брата пенсія 3800 .
показати весь коментар
04.10.2024 15:18 Відповісти
В Україні є робота. Немає робітників. Всі накачані здорові ******* через Тису, або інвалідом вже в Європі, особливо львів і закарпаття. А конури власні біженцям за всі кошти світу пропонують. Сиди вже там і не *****.
показати весь коментар
04.10.2024 08:05 Відповісти
Нацист ? Чи просто дебіл ?
показати весь коментар
04.10.2024 07:11 Відповісти
термін осідлості все ближче. ті хто влаштуються й вийдуть з "соціальщиків" , почнуть нову двіжуху по кардинальним змінам свого життя.
показати весь коментар
03.10.2024 21:24 Відповісти
Так это бала ОЖИДАЕМАЯ история . Помнится после окончания воины в Югославии , всех граждан Югославии , которые получили убежище в Германии на время войны , их всех отправили в Югославию. Тем кто НЕ хотел добровольно покидать територию Германии , помогали полицейские.
показати весь коментар
03.10.2024 21:32 Відповісти
будемо відвертими, а не писаками хайпу - це тільки початок історії і не все так очевидно, як тут написано.
показати весь коментар
03.10.2024 21:46 Відповісти
Будьмо відвертими - німці надали достатньо часу і всі можливості для інтеграції біженнців. За 2,5 роки і мову можна було вивчити - тим більше, що імці ннавчають бескоштовнннно і заохочують до навчання.
показати весь коментар
03.10.2024 21:48 Відповісти
рекомендую спробувати вивчити любу !!! мову за 1-2 роки так, щоб вільно відчуватися в чужому суспільстві. Особливо німецьку - я вчив біля 7 років і інтенсивно, щоб розмовляти так, як зараз, при тому, що я науковець і т.і. і т.п. і могти займатися тим, чим зараз займаюсь, а народу, який в житті слабо вчився, то тим більше. Цей час для того, щоб говорити по принципу "моя твоя нємного понімайт". Крім того, я знаю, що те "безкоштовне" навчання в своїй більшості просто імітація навчання - погані вчителі, погані методики і інші підходи. Це я кажу, як фахівець в цих питаннях і дивлячись на це зі сторони, мало того, так вважають УСІ мої колеги по університетській роботі тут.

І ще, того є народ, наскільки я знаю із спілкування з нашими українцями - одні приїхали 2,5 років, інші 2 роки, треті 1 рік.

Тут критикують усі ці способи навчання, бо вони тільки капсулюють НЕінтеграції іноземців в Німеччині, віддаляють їх від місцевого населення, яке і так не вельми прихильне (в цілому) до мігрантів, на відміну, наприклад, від США чи КАНАДИ, де суспільство повністю складене з мігрантів.

Стосовно заохочення - ви глибоко помиляєтесь, якщо вважаєте, що тут хтось "заохочує" - вказана соціальна допомога в Німеччині. як і більшість засобів - це тільки "для підтримки штанів" як то кажуть. Тут це не гроші.

тому чоловіче (як і інші тут мудрагелі) - ти не правий принципово, не коментуй це і не порівнюй з Україною, бо різні умови проживання формують різні моменти.
показати весь коментар
03.10.2024 22:45 Відповісти
питання просте і воно в тому, що тут, як і в Україні, бюрократичні верхи думають одне, а бюрократичні низи інше і реалізують завдання не вельми професійно. Це давня німецька проблема і експертне середовище давно шукає рішення. Як кажуть одні - німці супер в інженерії, але діти в політиці. І так і є.

В Німеччині скоро вийте на пенсію більше 4 млн. висококваліфікованих працівників, їх замінити ніким і система підготовки, як своїх, так і міграційної складової неповоротка і заточена на низькокваліфіковану роботу. Тут проблеми з підготовкою своїх спеців і інтеграцією іноземних спеців. Більшість спеців краще поїде в англомовні країни, там простіше з усіх сторін, та й самі німецькі специ туди тікають, бо немає такої врівнялівки,як тут.

Тому це рішення ні до чого не приведе, якщо воно ще буде прийнято, що не факт, бо є багато моментів, наприклад, хоча б Конституційний суд... але це вже вас не стосується - це наші внутрішні проблеми...
показати весь коментар
03.10.2024 22:54 Відповісти
Не плачте так. Повертайтеся в Україну. Тут мабуть краще.
Ми вас пожаліємо.
показати весь коментар
03.10.2024 23:43 Відповісти
от я подозреваю, что никто не ожидает от человека , что б он через два года начал читать Гете без словаря. А выучить язык на бытовом уровне за 2 года вполне реально.
показати весь коментар
04.10.2024 03:56 Відповісти
так, згоден, але це означає низькокваліфіковану роботу по заниженій тарифній сітці (тут і таке є). А серед українців реально багато кваліфікованих, а то і висококваліфікованих кадрів. Однак місцева бюрократія до них ставиться, як до неуків і невігласів з кишлаків і аулів. Скільки я ходив і перекладав нашим українцям. ці бюрократи банально не розуміють різницю. в тупу не розуміють.

Один мій колега по моїх кафедрі в Бонні сказав: а що ти хочеш з цих, самозакоханих і недалеких бюрократів, навчених на роботі з економічними мігрантами з арабського світу (правда сказав з використанням німецьких ідіоматичних виразів ). Ріжуть гиляку, на які й самі сидять.
показати весь коментар
04.10.2024 13:27 Відповісти
Если молодой то вполне реально выучить за 1-2 года почти любой язык. Пацаны до 16-17 то же самое и без акцента. Бабы-- до 20-21 года. Я за полгода выучил на очень приличном уровне. Не живу там уже больше 20 лет но до сих пор могу хоть целый день думать на
показати весь коментар
04.10.2024 11:39 Відповісти
Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.
Ключевое слово если.
показати весь коментар
03.10.2024 21:55 Відповісти
"Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша - то до трьох годин",-

і жодного слова про компенсацію втраченого часу та пального. Не дивно, що німці по Швейцаріям та Ліхтенштейнам розбігаються.
Ті ж 2÷3 години шляху від дому до праці, але оплата в 1,5÷2 рази вища і податки суттєво нижчі за німецькі.
Уряд Баварії вже кіпішує через це, особливо у "високий сезон".
показати весь коментар
03.10.2024 22:09 Відповісти
Робочий тиждень 43 години, без лікарняних, без запізнень, без днів за потребою до лікаря , наприклад. Всі права на боці роботодавця. Звільнюють без попередження , ціни, податки та страховк вищі удвічі.
показати весь коментар
04.10.2024 07:17 Відповісти
Це про Швейцарію.
показати весь коментар
04.10.2024 07:18 Відповісти
Про податки в ФРН істинна правда. Але й соцзахист в німців на найвищому рівні, окрім термінів прийому в лікарів при не критичних станах. Набагато довше ніж в Україні. Але екстрена допомога - супер. Ну і держстраховка медична для бідних і пенсів також великий плюс.
показати весь коментар
03.10.2024 23:07 Відповісти
Да не переживайте вы так за нас. Шоб так в Украине люди жили как Германии
показати весь коментар
04.10.2024 11:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 