Час працювати: Німеччина перегляне умови виплати допомоги українським біженцям
Німецький уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження жорсткіших вимог для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян"), на яку можуть претендувати українські біженці, що не мають роботи.
Про це повідомив міністр праці ФРН Губертус Гайль, передає Deutsche Welle.
Законопроєкт ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.
Серед іншого, законопроєкт передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, зменшать розмір виплат на 30% протягом трьох місяців. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.
Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.
Нові правила також визначають, яке робоче місце вважатиметься прийнятним для одержувача соцдопомоги.
Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.
Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.
Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.
Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році. Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".
Як повідомлялося, за даними Євростату, станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%), третє - Чехія (369,61 тис.; 9%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як взагалі наші люди у тій Німеччині жиють???
Реформа, зокрема, передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат. https://www.dw.com/uk/bezrobitta/t-54263124 Безробітним , які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.
Там мова про безробітних, а не конкретно про українців.
В Берлине разрушился четырех этажный дом. Погибла семья из Сирии, живущая на первом этаже, погибла семья из Ливии, живущая на втором этаже, погибла семья из Сомали, живущая на третьем этаже, не погибла лишь семья немцев, жившая на четвертом этаже. Сюжет во всех новостях, тут же прибегают толерасты, везде крики: "Почему погибли мусульмане, чернокожие, а белые - нет?!" Один из пожарных отвечает в интервью: "Потому что семья немцев была на работе."
Он дружині у фірму помічик бухгалтера потрібен у Львові - на 20 тисяч рекрути крутять носом, кажуть, міімум 25-30 тисяч, а тут щось про 3000 маячня якась.
І ще, того є народ, наскільки я знаю із спілкування з нашими українцями - одні приїхали 2,5 років, інші 2 роки, треті 1 рік.
Тут критикують усі ці способи навчання, бо вони тільки капсулюють НЕінтеграції іноземців в Німеччині, віддаляють їх від місцевого населення, яке і так не вельми прихильне (в цілому) до мігрантів, на відміну, наприклад, від США чи КАНАДИ, де суспільство повністю складене з мігрантів.
Стосовно заохочення - ви глибоко помиляєтесь, якщо вважаєте, що тут хтось "заохочує" - вказана соціальна допомога в Німеччині. як і більшість засобів - це тільки "для підтримки штанів" як то кажуть. Тут це не гроші.
тому чоловіче (як і інші тут мудрагелі) - ти не правий принципово, не коментуй це і не порівнюй з Україною, бо різні умови проживання формують різні моменти.
В Німеччині скоро вийте на пенсію більше 4 млн. висококваліфікованих працівників, їх замінити ніким і система підготовки, як своїх, так і міграційної складової неповоротка і заточена на низькокваліфіковану роботу. Тут проблеми з підготовкою своїх спеців і інтеграцією іноземних спеців. Більшість спеців краще поїде в англомовні країни, там простіше з усіх сторін, та й самі німецькі специ туди тікають, бо немає такої врівнялівки,як тут.
Тому це рішення ні до чого не приведе, якщо воно ще буде прийнято, що не факт, бо є багато моментів, наприклад, хоча б Конституційний суд... але це вже вас не стосується - це наші внутрішні проблеми...
Ми вас пожаліємо.
Один мій колега по моїх кафедрі в Бонні сказав: а що ти хочеш з цих, самозакоханих і недалеких бюрократів, навчених на роботі з економічними мігрантами з арабського світу (правда сказав з використанням німецьких ідіоматичних виразів ). Ріжуть гиляку, на які й самі сидять.
Ключевое слово если.
і жодного слова про компенсацію втраченого часу та пального. Не дивно, що німці по Швейцаріям та Ліхтенштейнам розбігаються.
Ті ж 2÷3 години шляху від дому до праці, але оплата в 1,5÷2 рази вища і податки суттєво нижчі за німецькі.
Уряд Баварії вже кіпішує через це, особливо у "високий сезон".