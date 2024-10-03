"Київський метрополітен" переплатив 160 мільйонів за доставку подарованих вагонів метро з Польщі, – Держаудитслужба

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" переплатило близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.

Про це свідчать дані аудиту фінансової діяльності КП "Київський метрополітен", проведеного Держаудитслужбою.

"З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість "Київський метрополітен" за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Відтак, за транспортування усіх 60 вагонів з Польщі "Київський метрополітен" заплатив 189,34 млн грн. Водночас, за даними з відкритих джерел інформації (зокрема на веб-сайтах низки операторів ринку перевезень), розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн, стверджують аудитори.

У Держаудитслужбі також зауважили, що підприємство, яке доставило вагони в Київ, впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало транспортно-експедиторських послуг.

"Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з "Київським метрополітеном" – його єдиний досвід в цьому напрямку. Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, минулого року "Київський метрополітен" отримав у якості благодійної допомоги від Варшави 60 вагонів метро серії №81, що виведені з експлуатації у варшавському метро.