"Київський метрополітен" переплатив 160 мільйонів за доставку подарованих вагонів метро з Польщі, – Держаудитслужба

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" переплатило близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.

Про це свідчать дані аудиту фінансової діяльності КП "Київський метрополітен", проведеного Держаудитслужбою.

"З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість "Київський метрополітен" за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Відтак, за транспортування усіх 60 вагонів з Польщі "Київський метрополітен" заплатив 189,34 млн грн. Водночас, за даними з відкритих джерел інформації (зокрема на веб-сайтах низки операторів ринку перевезень), розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн, стверджують аудитори.

Київський метрополітен накупив у болгарської фірми обладнання на випадок блекауту на 1 мільярд

У Держаудитслужбі також зауважили, що підприємство, яке доставило вагони в Київ, впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало транспортно-експедиторських послуг.

"Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з "Київським метрополітеном" – його єдиний досвід в цьому напрямку. Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, минулого року "Київський метрополітен" отримав у якості благодійної допомоги від Варшави 60 вагонів метро серії №81, що виведені з експлуатації у варшавському метро.

Київ (4764) Метрополітен (616) вагони (678) Варшава (58) Держаудитслужба (93)
+14
Ось нам і гуманітарка. Вагони важко сперти, то ця гопота на транспорті наварили 160 млн
03.10.2024 21:23
+8
Необхідно ще підвищити тариф на проїзд, бо зараз він не ринковий і збитковий, розуміти треба.
03.10.2024 21:34
+6
просто Кіса і Ося збирають гроші на ремонт деміївського Провалу у тонелі.
03.10.2024 21:32
А в Одесі просто стоять https://dumskaya.net/news/odessa-poluchila-desyat-avtobusov-mercedes-ot-st-186143/ua/ гуманітарні автобуси , подаровані місту Стамбулом та Регенсбургом.
Мабуть досі не вирішили, як на них заробити.
"Через те, що вони були ввезені, як гуманітарка, використовувати їх для платних пасажирських перевезень не можна. Таким чином, у депо вже припадає пилом 20 ******** автобусів".
04.10.2024 08:30
Який жах, крадуть на всьому, що можна
03.10.2024 21:25
а з 2014 по 2019 не крали і метро їздило нормально, чи то така задумка була, що з 2023 має рухнути і лише тоді почнуть красти? 👀
03.10.2024 21:35
Якщо КП "Київський метрополітен" у підпорядкуванні центру, то зрозуміло. А якщо в підпорядкуванні місцевих, то їх, місцевих давно настав час міняти.
03.10.2024 21:38
а місцеві, не входили і досі не входят в єдину Систему кланово-олігархічної влади? 👀
03.10.2024 21:51
сувора правда - нема переплати? - нема доставки...
03.10.2024 21:45
Країна мрій...
03.10.2024 21:55
Відчувають, що дует потихеньку збирається здриснути, от і останні дні Помпеї настали.
03.10.2024 22:28
То так само як у давнину один жид продавав когута і коня , когута за 100 рублів а коня за 3 рублі але тільки разом.
03.10.2024 22:32
Якби чиновники усіх рівнів, хоч на 10% займались своїми обов'язками так натхненно, як вони крадуть, то Україна була б десь на рівні Чехії. Але....
Тут взагалі хоч щось можуть зробити без корупції?
03.10.2024 23:11
А залізницею слабо було доставити, замінивши на кордоні вагонні візки?
03.10.2024 23:14
З Варшава до Київ Поїздом 28 долларів (1155 гр).

В одному вагоні 40 купе.

1155 х 40 = 46 200 гр - це менше ніж в 10 разів...
***
Мабуть, вагони везли літаками...
04.10.2024 09:36
Це менше ніж в 68 разів!
3 150 000 : 46 200 = 68,18
04.10.2024 10:08
Крадуть буквально скрізь. Поки одні стримують орду, інші влаштували "свято життя", мародерять на живих і на мертвих. Ганьбище!!!
03.10.2024 23:50
І що? Плювали, навіть аудиторів не пустили.Оце жесть в країні...
04.10.2024 06:50
Ха
04.10.2024 07:33
Потім ці підери будуть кричати, що вони збиткові і треба негайно підвищувати плату за проїзд.
