АРМА знайшла нового управителя для 10 арештованих морських суден

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договори про управління 10 суднами з з приватним підприємством "Марінекс".

За умовами укладених договорів, щомісячна сума гарантійних платежів до державного бюджету складе понад 5,7 млн грн, повідомляє пресслужба Агентства.

"Це суттєве покращення порівняно з попереднім управлінням: раніше 9 суден під керівництвом ТОВ "Соф Марин" приносили лише 10 тис. грн за кожен на місяць. Таким чином, нові надходження за один місяць еквівалентні більш ніж чотирьом рокам платежів попереднього управителя", – зазначається у повідомленні.

В АРМА зауважили, що ще одне судно – "EMMAKRIS III" – передається в управління вперше. Воно знаходиться в ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" в Одеській області і, згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва, не має права покидати порт.

"Незважаючи на це обмеження, але за висновками незалежного оцінювача, судно може ефективно використовуватися як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів", – пояснили в Агентстві.

В АРМА додали, що ПП "Марінекс" стало переможцем відкритого конкурсу на управління активами. За даними аналітичної системи YouControl, ця компанія належить Ірині Самусенко. Вона також відома як власниця ізмаїльської компанії Marinex Tour.