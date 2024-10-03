БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
АРМА знайшла нового управителя для 10 арештованих морських суден

EMMAKRIS ІІІ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договори про управління 10 суднами з з приватним підприємством "Марінекс".

За умовами укладених договорів, щомісячна сума гарантійних платежів до державного бюджету складе понад 5,7 млн грн, повідомляє пресслужба Агентства.

"Це суттєве покращення порівняно з попереднім управлінням: раніше 9 суден під керівництвом ТОВ "Соф Марин" приносили лише 10 тис. грн за кожен на місяць. Таким чином, нові надходження за один місяць еквівалентні більш ніж чотирьом рокам платежів попереднього управителя", – зазначається у повідомленні.

В АРМА зауважили, що ще одне судно – "EMMAKRIS III" – передається в управління вперше. Воно знаходиться в ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" в Одеській області і, згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва, не має права покидати порт.

"Незважаючи на це обмеження, але за висновками незалежного оцінювача, судно може ефективно використовуватися як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів", – пояснили в Агентстві.

Читайте також: АРМА оголосило конкурс на управителя дачі Медведчука в Карпатах

В АРМА додали, що ПП "Марінекс" стало переможцем відкритого конкурсу на управління активами. За даними аналітичної системи YouControl, ця компанія належить Ірині Самусенко. Вона також відома як власниця ізмаїльської компанії Marinex Tour.

арешт майна (125) АРМА (467) судноплавство (115)
Правила форума Рада форумчан
А ремонт цих суден ця жіночка повісить на державу, а сама тільки буде ,,управлять,,?
показати весь коментар
03.10.2024 21:22 Відповісти
от карта Іринці поперла!
показати весь коментар
03.10.2024 21:25 Відповісти
Послиця в Болгарії підморгує їй з розумінням.
показати весь коментар
04.10.2024 09:49 Відповісти
Цікаво, що в цій "компанії" працює лише сама Самусенко Ірина Вікторівна і юридична адреса зареєстрована у її помешканні в місті Ізмаїл. До цього у неї є досвід лише в галузі організації туризму.
З таким же успіхом АРМА могла підписати цей договір зі своїм двірником
показати весь коментар
03.10.2024 22:50 Відповісти

