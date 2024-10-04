БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Молдови заборонила російські "Яндекс" і Rutube

яндекс

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови доручила заблокувати доступ на території республіки до ще п’яти сайтів, серед яких популярні російські ресурси "Яндекс", Rutube і Dzen.

Відповідне розпорядження опублікував найбільший у країні інтернет-провайдер Orange, передає Європейська правда.

Зокрема, доступ для користувачів із Молдови заблоковано до таких платформ:

  • moldova24.online;
  • pwa.moldova24.online;
  • rutube.ru;
  • yandex.ru;
  • dzen.ru.

Минулого тижня у Молдові вже заблокували доступ до семи інтернет-ресурсів, зокрема, до сайту російського пропагандистського агентства "РИА Новости".

Читайте також: У Молдові нарахували 125 тисяч біженців з України. З початку року їх кількість зросла

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

Автор: 

інтернет (1391) Молдова (589) Яндекс (136) блокування (209)
molodci.
показати весь коментар
04.10.2024 09:17 Відповісти
Як приємно бачити звуження московського простору, але це все ще недостатньо і обережно...
показати весь коментар
04.10.2024 09:40 Відповісти
Владі Молдови слід бути уважними. Після аналогічного рішення Пороха в Україні русня, малороси та дебіли об'єдналися в єдиному пориві та скинули кровавого баригу, який не давав дивитися улюблене лайно. Вождь дебілів - малорос Зеля навіть під час виборів світив айфон в якому стояв яндекс в впн.
показати весь коментар
04.10.2024 11:24 Відповісти
А зараз як в ОПі? Всі з яндексом і тг?
показати весь коментар
04.10.2024 13:32 Відповісти
зайшов на сторінки молдавськіх ресурсів на фейсбук..там стоять ватні воплі....реакцію задоволений
показати весь коментар
04.10.2024 12:05 Відповісти

