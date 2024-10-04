Влада Молдови заборонила російські "Яндекс" і Rutube
Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови доручила заблокувати доступ на території республіки до ще п’яти сайтів, серед яких популярні російські ресурси "Яндекс", Rutube і Dzen.
Відповідне розпорядження опублікував найбільший у країні інтернет-провайдер Orange, передає Європейська правда.
Зокрема, доступ для користувачів із Молдови заблоковано до таких платформ:
- moldova24.online;
- pwa.moldova24.online;
- rutube.ru;
- yandex.ru;
- dzen.ru.
Минулого тижня у Молдові вже заблокували доступ до семи інтернет-ресурсів, зокрема, до сайту російського пропагандистського агентства "РИА Новости".
Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.
