Влада Молдови заборонила російські "Яндекс" і Rutube

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови доручила заблокувати доступ на території республіки до ще п’яти сайтів, серед яких популярні російські ресурси "Яндекс", Rutube і Dzen.

Відповідне розпорядження опублікував найбільший у країні інтернет-провайдер Orange, передає Європейська правда.

Зокрема, доступ для користувачів із Молдови заблоковано до таких платформ:

moldova24.online;

pwa.moldova24.online;

rutube.ru;

yandex.ru;

dzen.ru.

Минулого тижня у Молдові вже заблокували доступ до семи інтернет-ресурсів, зокрема, до сайту російського пропагандистського агентства "РИА Новости".

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.