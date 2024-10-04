МВС облаштувало вже 750 "пунктів незламності", – Клименко

Міністерство внутрішніх справ облаштувало вже 750 "пунктів незламності" та в разі потреби готове розгорнути ще 450.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко під час засідання міністрів внутрішніх справ країн G7.

За його словами, енергетична інфраструктура залишається пріоритетною ціллю для ворога, саме тому МВС постійно вдосконалює алгоритми дій у разі ворожих атак у зимовий період. Зокрема, міністр розповів про облаштування 750 "пунктів незламності", у разі потреби міністерсто готове до облаштування ще 450 таких пунктів.

Клименко наголосив, що в областях постійно тривають навчання щодо реагування на ситуації, пов’язані з відсутністю електроживлення.

"Рятувальники та поліція мають чіткі розрахунки сил та засобів. Продовжується режим посиленої охорони об’єктів критичної інфраструктури, зокрема і за допомогою наших мобільних вогневих груп", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, минулого року під час опалювального сезону в Україні працювали понад 13 тисяч "пунктів незламності".