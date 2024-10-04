Податківці почали автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

Державна податкова служба України вперше передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій-партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що перший для України міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS).

Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери.

"Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни", – наголосили в Мінфіні.

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами ЄС.