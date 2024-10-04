БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податківці почали автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

гроші,1000

Державна податкова служба України вперше передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій-партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що перший для України міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS).

Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери.

"Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни", – наголосили в Мінфіні.

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами ЄС.

Мінфін (2981) податки (2544) Державна податкова служба (423)
Покращення.
04.10.2024 14:01 Відповісти
Від нас не сховаєшся! - Гетьманцев.
04.10.2024 14:03 Відповісти
Сосне тунця твій гетьманцев .
04.10.2024 15:16 Відповісти
він не "його", і не "наш".. о ось ти мабуть за зе й голосував
04.10.2024 19:55 Відповісти
Роберт Боднар звідки знаєш що він не його? Навіщо тоді цитує.....
До чого тут за кого я голосував (за Зе я не голосував точно), твоя тупа пасивна агресія не спрацює тут.
04.10.2024 21:59 Відповісти
бо ти сарказму не розумієш
05.10.2024 11:53 Відповісти
Яких українців , звичайних смертних? А до рахунків прокурорів, суддів, мусаров, військового командування та сгабженців , можновладців мають доступ, там мільй6та навіть мільярди на рахунках та ще як що їх дітей та родичей потрусити то можна авііанесущу групу з повним арсеналом купити , та навіть і не одну
04.10.2024 14:09 Відповісти
"Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються."

Казали ж ,телепкам - не можна вірити комедіантам , їм збрехати , що два пальці "об асфальт"
https://program.ze2019.com/
04.10.2024 15:00 Відповісти
Як казав(-ла) місцевий дописувач: "Ніколи не довіряйте людям, що бояться здавати аналізи"
04.10.2024 16:39 Відповісти
Неужели на всю элиту и депутатов?
04.10.2024 19:07 Відповісти
Крипта...
04.10.2024 19:12 Відповісти
обналиш в Зімбабве
04.10.2024 19:57 Відповісти
Німці зараз без довідки про виплату пенсії в Україні за останні півроку не оформлюють українським пенсіонерам допомогу. Це стосується пенсів які цього року приїхали у ФРН і звернулися у соціаламт. Далі з допомоги віднімають суму укр пенсії щоб не сиділи на двох стільцях як було в перший період массовой міграції.
04.10.2024 19:31 Відповісти
Угу, вже були новини. Там не тільки пенсії - вони почали цікавитись взагалі "рухом коштів на рахунках". Тож хитровани тепер ще дужче будуть крутитися на пательні.

А німців зрозуміти можна. Річ у тім, що ЄС (і в основному - Німеччина), через фонд P.E.A.C.E. вже третій рік фінансує 50% бюджету ПФУ та майже весь бюджет допомог мінсоцполітики. То с хєра їм двічі платити тим, хто не хоче працювати, а хоче сидіти на "пособіях" нескінчено...
05.10.2024 00:52 Відповісти
Невже і про зелені (і не тільки) офшори?
04.10.2024 22:09 Відповісти
Коли ти живеш більше півроку у іншій країні ти стаєш її податковим резидентом.

Україна це не США, американці, якщо правильно пам'ятаю платять податки своїй країні навіть якщо живуть в іншій.

Зараз передають інформацію про багатих, про всіх інших почнуть передавати в наступному році.
04.10.2024 23:23 Відповісти

