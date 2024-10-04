Австрійська страхова група Uniqa завершила продаж бізнесу в Росії
Австрійська страхова група Uniqa завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Raiffeisen Life російській страховій компанії Renaissance Life та повністю залишила ринок РФ.
Як пише APA, про це страхова компанія повідомила у п’ятницю, передає Укрінформ.
"Завершення цієї угоди означає наш остаточний вихід з російського ринку", – заявив член правління Uniqa, відповідальний за міжнародний бізнес, Вольфганг Кіндль.
Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати суму угоди.
Uniqa володіла 75% у Raiffeisen Life, тоді як решта 25% належали російській дочці Raiffeisen Bank International (RBI).
Як повідомлялося, австрійські RBI та Uniqa Insurance Groupа домовилися про продаж своєї дочірньої компанію у Росії "Райффайзен Жизнь" ще у серпні 2023 року.
