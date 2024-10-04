БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 823 14

Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

налоги,налог

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, документ передбачає:

  • збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • впровадження ВЗ для ФОПів;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

За словами Железняка, розгляд законопроєку у парламенті очікується вже наступного тижня, підписати мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Автор: 

бюджет (1875) ВР (2926) податки (2544)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
04.10.2024 14:10 Відповісти
+3
>Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Це взагалі як?
показати весь коментар
04.10.2024 14:13 Відповісти
+3
А тим часом https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-holovi-msek-u-khmelnitskij-oblasti-znajshli-majzhe-6-miljoniv-dolariv-hotivkoju-u-riznij-valjuti.html В ГОЛОВИ МСЕК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗНАЙШЛИ МАЙЖЕ 6 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ У РІЗНІЙ ВАЛЮТІ . Ось де треба шукати гроші, пане гетманцев, а не рядовий піпл додушувати.
показати весь коментар
04.10.2024 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де податок на «розкіш»
показати весь коментар
04.10.2024 14:08 Відповісти
Оподаткування посилок до 150 євро ще буде. Маєш 150 євро в Україні - заможний громадянин.
показати весь коментар
04.10.2024 14:20 Відповісти
Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Зелебоби Конституцію не читали .

Не дивно ,коли тебе закинули на приЗедента , а ти по

диплому "юрист" в лапках .

стаття 58 Конституції України «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,

крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
показати весь коментар
04.10.2024 15:14 Відповісти
Посилки теж будуть заднім числом. Гулять так гулять
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 14:10 Відповісти
Кажуть, що це все через конгресменів
показати весь коментар
04.10.2024 14:16 Відповісти
піклується, *****, заднім місцем і заднім чіслом?!?
А гєбнявого сівковичя, воно вже не обслуговує? хіба?
показати весь коментар
05.10.2024 09:33 Відповісти
За щебень в тему, мабуть переглянуть - як же тоді Велике дорожне крадівництво?
показати весь коментар
04.10.2024 14:11 Відповісти
>Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Це взагалі як?
показати весь коментар
04.10.2024 14:13 Відповісти
Через заднє число
Як і все інше... починаючи з 2019
показати весь коментар
04.10.2024 14:17 Відповісти
у нас усе робиться заднім числом і через задній прохід... Добре що хоч заднім числом з 1 жовтня 2024 р., а не 1991 р.
показати весь коментар
05.10.2024 16:17 Відповісти
А тим часом https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-holovi-msek-u-khmelnitskij-oblasti-znajshli-majzhe-6-miljoniv-dolariv-hotivkoju-u-riznij-valjuti.html В ГОЛОВИ МСЕК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗНАЙШЛИ МАЙЖЕ 6 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ У РІЗНІЙ ВАЛЮТІ . Ось де треба шукати гроші, пане гетманцев, а не рядовий піпл додушувати.
показати весь коментар
04.10.2024 14:19 Відповісти
Взагалі податки платити не буду тепер, краще працювати з конвертами ніж ці рила кормити потужні
показати весь коментар
05.10.2024 00:02 Відповісти
чтоб они все попали под каб самый мощный
показати весь коментар
05.10.2024 15:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 