Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, документ передбачає:

збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;

25% податок на прибудок для фінансових компанй;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

За словами Железняка, розгляд законопроєку у парламенті очікується вже наступного тижня, підписати мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.