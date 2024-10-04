Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Зокрема, документ передбачає:
- збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
- впровадження ВЗ для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
Водночас відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.
За словами Железняка, розгляд законопроєку у парламенті очікується вже наступного тижня, підписати мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.
Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зелебоби Конституцію не читали .
Не дивно ,коли тебе закинули на приЗедента , а ти по
диплому "юрист" в лапках .
стаття 58 Конституції України «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,
крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
А гєбнявого сівковичя, воно вже не обслуговує? хіба?
Це взагалі як?
Як і все інше... починаючи з 2019