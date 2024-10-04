БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд вирішив перезапустити регіональні ради підприємців

бізнес

Кабінет Міністрів підтримав нову редакцію положення про консультативно-дорадчі органи, які у взаємодії з владою мають захищати інтереси бізнесу на місцевому рівні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що ключові зміни забезпечать незалежність рад та ефективність їх роботи.

"На жаль, ми чуємо від підприємців, що регіональні ради не всюди працюють ефективно, а в деяких регіонах взагалі не працюють. Причини різні, і одна з головних – недосконалість нормативно-правового поля, яке регулює роботу рад. Рішення уряду значно посилює роль інститутів громадянського суспільства в формуванні регіональних рад. Це зробить ради більш ефективними в питаннях захисту інтересів бізнесу", – зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Основні зміни

Членство в раді стає виборним. Персональний склад ради обирається кожні чотири роки на установчих зборах. Це має забезпечити незалежність рад від органів влади та дозволити їм самостійно формувати порядок денний.

Установчі збори організовуються за участі громадських організацій. Ініціативна група з організації формується з представників громадських інститутів та влади на паритетних засадах.

У період воєнного стану установчі збори та засідання ради можуть проводитися в режимі відеоконференцій.

Положення чітко визначає процедуру виборів складу рад, вимоги до кандидатів, умови, за яких припиняється членство в раді та інше.

Як повідомлялося, у вересні в Україні почала роботу Єдина державна електронна система дозвільних документів – "єДозвіл". Із 18 вересня підприємцям стала доступна перша електронна послуга.

бізнес (1259) підприємці (251) Мінекономрозвитку (2047)
