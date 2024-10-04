МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу автомобілів у десятки мільярдів гривень

Запровадження обов'язкової оцінки вартості автомобілів під час комісійного продажу дозволить збільшити надходження до державного бюджету на десятки мільярдів гривень.

Відповідні зміни передбачає постанова, ухвалена Кабміном 1 жовтня, повідомляє пресслужба МВС.

"Потреба вдосконалити чинні правила виникла через недоотримання коштів до бюджету. Недобросовісні продавці, зокрема автомайданчики, вказували значно занижену вартість авто, далеку від реальних цифр. Прийнята Постанова дозволить збільшити надходження до державного бюджету у сотні разів, що становитиме мільярди гривень", – розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Ухвалена постанов вносить зміни до правил комісійної торгівлі транспортними засобами, зобов’язуючи продавців подавати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

"Постанова зобов’язує торговельні організації вказувати у договорі купівлі-продажу реальну вартість авто, а не занижену. Якщо продаж легкового автомобіля не перший у календарному році, а другий і більше – подається відповідна заява у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році, до якої додається оцінка вартості транспортного засобу", – пояснив Микола Рудик.

Він уточнив, що для підтвердження вартості легкових авто можна подати витяг з сайту Мінекономіки, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. При продажі вантажівки потрібно подавати лише оцінку вартості.

"Сума, вказана в оцінці, додається до договору купівлі-продажу. З неї сплачується податок з отриманих доходів від продажу транспортних засобів, плюс 1,5 % військового збору", – додав Рудик.

Як буде контролюватись сервісними центрами МВС дотримання нових правил?

За словами начальника Головного сервісного центру МВС, наразі відбувається доопрацювання реєстру для того, щоб унеможливити реалізацію транспортних засобів за заниженою вартістю.

"У випадку, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин", – розповів Рудик.

Він нагадав, що оцінку вартості автомобіля можуть проводити Експертна служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності.

Як оподатковується продаж авто?

Станом на сьогодні якщо людина продає перший автомобіль упродовж календарного року – вона не сплачує податок на прибуток. Але якщо упродовж календарного року це буде другий продаж авто – податок складає 5%. У разі третього та усіх наступних продажів податок на прибуток складатиме вже 18%. Податок із першого продажу вантажного автомобіля складає 5%, другого і наступних – 18%.

За даними МВС, станом на серпень 2024 року в Україні функціонує близько 3500 суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. З них близько 1200 здійснюють комісійний продаж.

При цьому з грудня 2022 року в Україні заблоковано понад 1000 суб’єктів господарювання, які порушили Правила торгівлі.