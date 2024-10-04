Суд заочно арештував екснардепа Крючкова. Він виїхав з України і живе в Монако

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього нардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 4 жовтня, задовольнивши клопотання прокурора САП, повідомляє пресслужба суду.

ВАКС також постановив здійснювати стосовно обвинуваченого спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

У повідомленні не вказується прізвище колишнього депутата, але обставини справи вказують, що йдеться про Дмитра Крючкова.

Як повідомлялося, у травні стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого виїхав за кордон і вже майже пів року не повертається в Україну. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. При цьому Крючков брав участь в судових засіданнях по відео.

Тоді прокурор просив суд обрати Крючкову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 151,4 млн грн, а також забрати в нього закордонні паспорти.

Сам Крючков проти задоволення клопотання заперечував. Він повідомив, що має право на постійне проживання в Монако. Розглянувши позиції сторін, колегія суддів відхилила клопотання прокуратури, на вбачаючи ризику переховування обвинуваченого від суду.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.