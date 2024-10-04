БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд заочно арештував екснардепа Крючкова. Він виїхав з України і живе в Монако

крючков

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього нардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 4 жовтня, задовольнивши клопотання прокурора САП, повідомляє пресслужба суду.

ВАКС також постановив здійснювати стосовно обвинуваченого спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

У повідомленні не вказується прізвище колишнього депутата, але обставини справи вказують, що йдеться про Дмитра Крючкова.

Як повідомлялося, у травні стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого виїхав за кордон і вже майже пів року не повертається в Україну. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. При цьому Крючков брав участь в судових засіданнях по відео.

Тоді прокурор просив суд обрати Крючкову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 151,4 млн грн, а також забрати в нього закордонні паспорти.

Сам Крючков проти задоволення клопотання заперечував. Він повідомив, що має право на постійне проживання в Монако. Розглянувши позиції сторін, колегія суддів відхилила клопотання прокуратури, на вбачаючи ризику переховування обвинуваченого від суду.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.

Крючков Дмитро (63) Монако (8) САП (279) ВАКС Антикорупційний суд (772)
+10
Як же екс-нардеп Крючков, будучи заочно арештованим, мучиться у тому Монако, Співчуття.
04.10.2024 19:22 Відповісти
+7
Україна заможна держава, але керівники країною шахраї!
04.10.2024 18:40 Відповісти
+7
Экспрезидент Украины Кучма в Монако, экснардеп Крючков в Монако тоже, а украинский народ под постоянными обстрелами из крылатых и баллистических ракет. Почему так?
04.10.2024 19:09 Відповісти
Коментувати
молодець...а ви спробуйте теж вкрасти...закиньте дроти поза лічильника...
04.10.2024 19:12 Відповісти
І відразу одержите штрафу гривень на пів мільона.
04.10.2024 19:23 Відповісти
треба було падло заочно розстріляти, чого з ним панькатись ))
04.10.2024 19:14 Відповісти
Топ коментар!🤣
04.10.2024 19:54 Відповісти
Як же екс-нардеп Крючков, будучи заочно арештованим, мучиться у тому Монако, Співчуття.
04.10.2024 19:22 Відповісти
Дивуєшся різним документальним фільмам де на які тільки складнощі та ризики не йшли злодії заради "якихось" пари сотень тисяч.
Не знали вони, що існує така країна мрій де ризику нуль, а "прибутки" мільярдні...
04.10.2024 19:28 Відповісти
так можна заочно усих злодіїв пересадити...
04.10.2024 19:40 Відповісти
Срочно посадити заочно Путіна і війна заочно закінчиться)
04.10.2024 19:55 Відповісти
.... якби у нас функціонувало правосуддя, то ці злодії сиділи в тюрмі, а їхні статки награбовані були б передані на користь ЗСУ.
Але у нас ,на верхівці влади ,сидять рішали, патужні ,які дають змогу втекти цим злодіям, звичайно за гроші.
Маємо проблеми : нема грошей у Держави ,немає довіри у партнерів ,бо вони ж знають цих аферистів які втекли з грошима, і знають рішал, які сприяють цим грабежам....
Питання часу, скільки ще захочуть давати допомогу цим злодійкуватим аферистам ,бо такого безладу не буде ніхто терпіти ні в НАТО ні в ЄС ,це ж усі спостерігають....
Залишається дорога у совок брехливий ,і патужний єрмак туди дорогу знає добре...
Чи може щось не так, панове ?
04.10.2024 20:49 Відповісти
Звісно, де ж ім ще жити, після того як попрацювв у Верховній Раді
04.10.2024 21:00 Відповісти
А що там з цими провадженнями стосовно порошенка?
05.10.2024 00:57 Відповісти
Узнать бы список бывших депутатов парламентов разных стран, которые бы заявляли что имеют право жить в Монако!? Чучму не считать, он экс през. Имеет право *******!
05.10.2024 07:45 Відповісти
Цікаво а хоч хтось із чиновників чи нардепів є чесним, не злодієм? Щоразу читаєш, і взнаєш, то нардеп чи то чиновник злодій, і в розшукується... Так для чого скільки тих "народних депутатів"? А в кожного ще в середньому по сто! помічників! Може пора вже подати петицію президенту щодо скорочення до ста тих "нардепів"??? Ганьба!
05.10.2024 10:28 Відповісти
Спершу випустити...а потім об'явити !!!... і головне не переплутати !?)))))
05.10.2024 11:27 Відповісти
Заочно можете його навіть повісити
06.10.2024 06:25 Відповісти
Тепер можна його заочно розстріляти !))
09.10.2024 17:21 Відповісти

