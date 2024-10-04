Друзі Путіна Ротенберги захоплюють землю у Севастополі для будівництва елітного яхт-клубу, – росЗМІ

Мільярдери Аркадій та Борис Ротенберги, які входять до найближчого оточення російського диктатора Путіна, протягом останніх півтора року заволоділи щонайменше 10 ділянками землі у Балаклавській бухті в анексованому Криму, які окупаційна влада вилучила в українських та місцевих власників.

На незаконно захопленій землі вони планують збудувати масштабну стоянку для елітних яхт, пише російське опозиційне видання "Вёрстка".

Збудувати яхтову марину у Балаклавській бухті ще у 2018 року доручив сам Путін. У тому ж році компанія Ротенбергів "Стройгазмонтаж" виграла тендер на проєктування марини, а її будівництвом мала займатися інша їхня компанія – "Мостотрест", яка відповідала за зведення Керченського мосту в окупований Крим.

Фірми Ротенбергів планували збудувати у цій бухті марину, яка має вміщувати 600 місць для яхт, а також готелі для відпочивальників.

Проте перешкодою до втілення цих планів виявилися власники нерухомості та ділянок у бухті – місцеві мешканці та українські бізнесмени.

Тому окупаційна влада півострова почала незаконно вилучати землі у їх власників. Цей процес ще у 2015 році почали з ділянок, які раніше були розпродані Міністерством оборони України. Але їх власники судилися із призначеною Росією владою Криму за свою власність близько 10 років і багато з цих процесів ще тривають.

Процес вилучення ділянок прискорився після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Тоді нелегітимний "парламент Криму" спеціальним законом дозволив вилучати майно осіб, "пов'язаних із недружніми державами". Це дозволило окупаційній владі виставляти власність українських бізнесменів на аукціони, а компаніям Ротенберг купувати їх за заниженими цінами.

У свою чергу російські держструктури ініціювали низку позовів до місцевих власників ділянок, звинувачуючи їх у тому, що вони заволоділи майном ще до анексії Криму. Проти найнепоступливіших бізнесменів військова прокуратура та ФСБ почали порушувати кримінальні справи, як це сталося з кримським підприємцем Володимиром Ованесовим.

Серед іншого, у 2023 році Ротенберги за 105 млн рублів викупили недобудований готель, який вилучили в українського бізнесмена Олексія Пляса. Він розміщується на ділянці площею 3500 кв. м.

У 2024 році Ротенберги змогли заволодіти власністю українського політика та підприємця Андрія Сенченка. Йому належав мисливський будиночок князя Юсупова на Таврійській набережній та ділянка площею понад 1000 кв. м на вулиці 7 листопада. Окупаційна влада півострова виставила їх на аукціон, а компанія "Порт Ламос" Ротенберг придбала власність за 211,5 млн і 37 млн ​​рублів відповідно.

Також російські мільярдери отримали власність підприємця Володимира Ованесова, якому належали будівлі на Таврійській набережній 28-29, та будинок на Таврійській набережній, 32, яким володів колишній депутат Балаклавської райради від Прогресивної соціалістичної партії України Леонід Сушко. Крім того, вони придбали через аукціони нерухомість, яку раніше захопила ФСБ, найстаріший кінотеатр Криму "Батьківщина", а також кілька ділянок на набережній Назукіна та вулиці Новій.

При цьому, як зазначає "Верстка", процес консолідації Ротенберга нерухомості в Балаклавській бухті триває і далекий від завершення.