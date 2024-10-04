Кабмін забрав "Спецтехноекспорт" у ГУР Буданова і повернув Міноборони

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" – державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" – до сфери управління Міністерства оборони.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, повідомляє пресслужба Міноборони.

"У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності "Спецтехноекспорту", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що таке рішення ухвалили після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку.

"Серед основних проблем – ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту", – додали у міністерстві.

У Міноборони зауважили, що це перша спроба перевірки діяльності "Спецтехноекспорту" з боку міністерства за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від "Укроборонпрому" до сфери Головного управління розвідки Міноборони, яке очолює Кирило Буданов.

"Наразі аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення. В межах подальших реформ Міністерства оборони планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до "Агенції оборонних закупівель", – додали у Міноборони.

Як повідомлялося, за даними УП, "Агенція оборонних закупівель" Міноборони укладала договори зі спецекспортерами, які значно завищували ціни, порушували терміни або і зовсім не виконували замовлення, а натомість накопичували мільйонні борги перед державою, у той час як ЗСУ гостро потребували озброєння.

Зокрема, "Агенція оборонних закупівель" під керівництвом Володимира Пікузо уклала зі "Спецтехноекспортом" контрактів на зальну суму більше 50 мільярдів гривень. При цьому "Спецтехноекспорт" як спецімпортер отримував від держави комісію у 3% відсотки від кожного контракту. При цьому вартість озброєнь, які постачала компанія, була суттєво завищеною, а багато угод не виконувалися у встановлені строки або не виконувалися взагалі.

Наприклад, 27 жовтня 2023 року "Спецтехноекспорт" уклав держконтракт з "Агенцією оборонних закупівель" на постачання 80 тисяч 120 мм мінометних пострілів. Сума контракту становила 2,3 мільярда гривень. Вартість в перерахунку в євро – близько 640-680 євро за одиницю.

Постріли мали бути індійського виробництва. Їх мали постачати через чеську компанію "Excalibur army". За даними УП, така вартість є найвищою серед усіх контрактів, укладених після початку повномасштабного вторгнення Росії. Середня вартість 120 мм пострілу становить від 520 до 560 євро. Потенційна втрата бюджетних коштів лише на цьому контракті може становити 11 мільйонів євро або півмільярда гривень.

За умовами цього контракту, Сили оборони до кінця серпня повинні були отримати 36 тисяч 120 мм мінометних пострілів, але, за даними джерел УП у правоохоронних органах, станом на вересень не отримали жодного.