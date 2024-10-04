БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Управління державної охорони накупило нових елітних мінівенів Volkswagen по 4 мільйони за штуку

volkswagen

Управління державної охорони (УДО) 26 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати сім автомобілів спецпризначення на базі повнопривідного Volkswagen Multivan 2024 року випуску по 4,16 млн грн за одиницю, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Автомобілі чорного кольору металік з автоматичною коробкою передач мають бути розраховані на перевезення семи працівників з озброєнням та індивідуальним захистом включно з водієм.

Авто матимуть різні системи безпеки, подушки безпеки водія і переднього пасажира, камеру заднього виду з виводом на монітор, дзеркала з електроприводом і підігрівом, підігрів лобового скла, клімат-контроль, водяний і рідинний обігрівачі.

Додатково передбачені зимова гума, поперечні релінги, тонування вікон салону, ліхтар, трос, аптечка, килимки, компресор, захист двигуна і сітки радіатора, захисна плівка, рукавиці.

З-поміж спецобладнання автомобілі матимуть сигнально-гучномовний пристрій, два світлодіодні маяки під лобовим склом, а також по вісім світлодіодних фар ззаду та спереду кузова.

Автоцентр "AUTO.RIA" продає нові повнопривідні авто Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG (199 к.с.) 4Motion Alpen глибокого чорного кольору з автоматичною коробкою передач за $88 646, або 3,67 млн грн. Але це автівка без додаткового обладнання.

Фірма "Автомобільний дім Атлант" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вона зареєстрована на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Казахстану Павєл Нємитов.

За даними аналітичної системи "YouControl", до 2022 року вона називалась "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року нею володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський.

Загалом з кінця 2017 року фірма отримала державних замовлень на суму 121,63 млн грн.

Читайте також: Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень

Як повідомлялося, у вересні Управління державної охорони України також уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за одиницю.

Управління державної охорони почало купувати дорогі автівки після призначення новим керівником у червні цього року Олександра Морозова. Представляючи його, президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".

"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла тоді пресслужба президента.

авто (4251) тендер (2222) УДО (14) Prozorro (1804) закупівлі (2718) Управління держохорони УДО (3)
Топ коментарі
+39
Які вам ще літаки та ракети треба???
Пентагон вірно сказав - у вас все є.
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
+17
Головне чтоби найвеличнішому комфортно сраку возить було
показати весь коментар
04.10.2024 20:33 Відповісти
+15
ЗЕпир во время войны
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрозуміти і пробачити.
показати весь коментар
04.10.2024 20:33 Відповісти
А потім вдавити!
показати весь коментар
04.10.2024 22:45 Відповісти
сподіваюсь броньовані?
показати весь коментар
04.10.2024 20:33 Відповісти
Звичайно! Хто ж буде долари тцк-шників та мсек-комісій у неброньованих і без охорони перевозити?
показати весь коментар
04.10.2024 20:36 Відповісти
УДО - це еліта, не порівнюй з якимось ТЦК. Ті на розйобаних бусах їздять.
показати весь коментар
04.10.2024 20:40 Відповісти
а що "еліта" має шикувати? Піл час війни для охоронців зеленої дупи і БРДМ вистачить
показати весь коментар
04.10.2024 20:50 Відповісти
бардаки не катять - там нема кондєя.
показати весь коментар
04.10.2024 21:06 Відповісти
хай на баггі охороняють
показати весь коментар
04.10.2024 22:02 Відповісти
там тонованого скла немає.
показати весь коментар
04.10.2024 22:21 Відповісти
Ні,це без броні. Броня у 1,5 рази дорожча як мінімум, залежно від ступеню захищеності
показати весь коментар
04.10.2024 21:13 Відповісти
Головне чтоби найвеличнішому комфортно сраку возить було
показати весь коментар
04.10.2024 20:33 Відповісти
Які вам ще літаки та ракети треба???
Пентагон вірно сказав - у вас все є.
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
Навоювали..
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
ЗЕпир во время войны
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
бездарі та дармоїди. мало того що від фронту ховаються так ще й купу грошей тратять
показати весь коментар
04.10.2024 20:35 Відповісти
суки ****** я каждый день по 100 грн кидаю на дроны разным блогерам и волонтерам, а эти мрази очко возить будут за 100$. вот кто враги Украины
показати весь коментар
04.10.2024 20:36 Відповісти
У кого-то есть идеи, как их перевоспитать? Иосифа Сталина и Ким Чен Ира не предлагать. Газовые камеры тоже не вариант, евреи не позволят.
показати весь коментар
04.10.2024 20:39 Відповісти
Верёвка пушистая да мыло душистое.
показати весь коментар
04.10.2024 20:59 Відповісти
Ловити хоча б 1 в місяць і відправляти на довічне, причому не у в комфортні камери з блекджеком і повіями, як завів Малюська, а в щось типу американського супермаксу, з одиночною камерою 3,5*2м., та бетонними ліжком стільцем та столом і віконцем-амбразурою. От тоді і буде ефект.
А зараз - покарання це або послом, або "дамой в Монако", в особливих випадках ще і 1 місяць СІЗО. І все. Не бачу для них жодних стимулів бути чесними та порядними.
Пряник їм уже видали, пора брати в руки кнут.
показати весь коментар
04.10.2024 21:02 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 20:39 Відповісти
Шкода! Державі...
Бо Тойоти ржавіють!

Суспільство понароджало...
Душі ржаві...
Які і слова сказати не вміють..

І в них ***** не вірять...
показати весь коментар
04.10.2024 20:44 Відповісти
Тю, було б дивно, якби якось інакше зробили.
показати весь коментар
04.10.2024 20:46 Відповісти
Радій 73%-й мудрий нарід! Тепер справа охорони твого кумира Зюзі кардинально поліпшиться!
показати весь коментар
04.10.2024 20:47 Відповісти
може треба купляти китайське лайно?
показати весь коментар
04.10.2024 20:48 Відповісти
Кошують скотиняки! То хто тепер барижничає на війні?
показати весь коментар
04.10.2024 20:50 Відповісти
Вибачте, хто на ком стоял?
показати весь коментар
04.10.2024 20:50 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3513276/kabmin_zmenshyv_finansuvannya_vidnovlennya_borodyanky_na_460_milyioniv
показати весь коментар
04.10.2024 20:50 Відповісти
А чому не велосипеди і куди поділись машини, на яких їздили вони до цього
показати весь коментар
04.10.2024 20:51 Відповісти
Бо війна ! Ось ! А старі автівки на фронт віддали 1 Ось !
показати весь коментар
04.10.2024 22:14 Відповісти
Лідор у нас героїчний але ссикливий
показати весь коментар
04.10.2024 20:52 Відповісти
А чому не на велосипеді і куди поділись машини, які були до цього?
показати весь коментар
04.10.2024 20:52 Відповісти
управдом всі оп-ні лісапєти в новоформуємий лісапєтний батальйон будуть перепродавати. навіть дєрьмозека свій, той шо йому подарували ))
показати весь коментар
04.10.2024 21:01 Відповісти
.... павел немитий із Атланта ,потурбується про комфорт рішал від Держави.
Громадяни нехай збирають гроші на дрони....
Нема більше ніде у світі такого стилю управління Державою.
показати весь коментар
04.10.2024 20:58 Відповісти
А говорят что в бюджете нету денег на выплаты боевых фронтовикам или даже на 100грн индексировать пенсионерам пенсии на 100грн. Ну радуйтесь что господа ездят не на евробляхах.
показати весь коментар
04.10.2024 21:00 Відповісти
За рахунок "мудрого" наріду, а нарід стогне та терпить
показати весь коментар
04.10.2024 21:10 Відповісти
Триндець що коїться. Держава шниє зсередини...
показати весь коментар
04.10.2024 21:06 Відповісти
Накупило навіть не звичайних, а елітних
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
А на трутні грошей немає, хай люди скидаються.
показати весь коментар
04.10.2024 21:25 Відповісти
лише минулого тижня ці захисники зеленого ублюдка крузаків крутих накупили...
показати весь коментар
04.10.2024 21:28 Відповісти
Покидьки....а слабо хлопцям на передку купити?
показати весь коментар
04.10.2024 22:11 Відповісти
Хлопцям на передку купили танки. Може.
показати весь коментар
04.10.2024 22:16 Відповісти
Так це ж вже було ©
Ну кожного тижня такі новини! А лохторату піднімають податки щоб ментам і корабельним соснам більше платити
показати весь коментар
04.10.2024 22:25 Відповісти
Ганьба. Ще податки їм малі.
показати весь коментар
04.10.2024 22:28 Відповісти
На хрін не потрібні ті дрони.
Срака Зеленського важливіша.
показати весь коментар
04.10.2024 23:06 Відповісти
***!!!
Це якийсь пир під час чуми. Кожної неділі нові закупки елітних автомобілів для сраколизної команди нашого найвеличнішого.
Мабудь ми вже всіх пермогли і грошей дівати просто нікуди. Зашибісь.
показати весь коментар
04.10.2024 23:45 Відповісти
Мародерство на крові процвітає , для шобли це норма ,
показати весь коментар
05.10.2024 04:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fyfaMu8UO3E Колеса для Зеленського, і колеса для фронту: які ж вони різні!
показати весь коментар
05.10.2024 05:00 Відповісти
"Діра в бюджеті "-автор Підласна
показати весь коментар
05.10.2024 17:15 Відповісти

