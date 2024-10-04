Управління державної охорони накупило нових елітних мінівенів Volkswagen по 4 мільйони за штуку

Управління державної охорони (УДО) 26 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати сім автомобілів спецпризначення на базі повнопривідного Volkswagen Multivan 2024 року випуску по 4,16 млн грн за одиницю, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Автомобілі чорного кольору металік з автоматичною коробкою передач мають бути розраховані на перевезення семи працівників з озброєнням та індивідуальним захистом включно з водієм.

Авто матимуть різні системи безпеки, подушки безпеки водія і переднього пасажира, камеру заднього виду з виводом на монітор, дзеркала з електроприводом і підігрівом, підігрів лобового скла, клімат-контроль, водяний і рідинний обігрівачі.

Додатково передбачені зимова гума, поперечні релінги, тонування вікон салону, ліхтар, трос, аптечка, килимки, компресор, захист двигуна і сітки радіатора, захисна плівка, рукавиці.

З-поміж спецобладнання автомобілі матимуть сигнально-гучномовний пристрій, два світлодіодні маяки під лобовим склом, а також по вісім світлодіодних фар ззаду та спереду кузова.

Автоцентр "AUTO.RIA" продає нові повнопривідні авто Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG (199 к.с.) 4Motion Alpen глибокого чорного кольору з автоматичною коробкою передач за $88 646, або 3,67 млн грн. Але це автівка без додаткового обладнання.

Фірма "Автомобільний дім Атлант" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вона зареєстрована на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Казахстану Павєл Нємитов.

За даними аналітичної системи "YouControl", до 2022 року вона називалась "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року нею володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський.

Загалом з кінця 2017 року фірма отримала державних замовлень на суму 121,63 млн грн.

Як повідомлялося, у вересні Управління державної охорони України також уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за одиницю.

Управління державної охорони почало купувати дорогі автівки після призначення новим керівником у червні цього року Олександра Морозова. Представляючи його, президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".

"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла тоді пресслужба президента.