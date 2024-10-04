Половина росіян скаржиться на труднощі з обслуговуванням кредитів, – опитування

У Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

За даними опитування російської організації "Левада-центр", 35% росіян з боргами визнають, що мають "невеликі труднощі" з погашенням кредитів, ще 12% опитаних поскаржилися на великі труднощі, а 1% позичальників заявив, що взагалі не має можливості платити за кредитами, пише The Moscow Times.

Водночас, росіяни продовжують активно набирати кредити.

За даними російського центробанку, станом на 1 липня заборгованість росіян за кредитами і позиками становила майже 42 трильйонів рубілв. Зокрема, 38,9 трильйона росіяни заборгували банкам, 1,4 трильйона – за переупакованою у цінні папери іпотекою, 0,7 трильйона – мікрофінансовим організаціям та майже трильйон – юридичним особам та нерезидентам.

При цьому 51% позичальників, які, за даними "Левада-центру", не мають проблем із погашенням кредитів – це максимальний результат за всю історію таких опитувань. У 2019-2021 роках їх було 31-35%.

"Люди беруть кредити і від поганого життя, від безвиході – не вистачає доходів, і від хорошого життя – від того, що за рахунок майбутніх доходів, у яких вони впевнені, вони можуть профінансувати покращення життя зараз", – нещодавно пояснювала голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна. Стрімке зростання зарплат в умовах дефіциту робочої сили у Росії дозволяє людям долати борги, а також відкриває доступ до кредитів тим, хто раніше не міг їх собі дозволити.

Як повідомлялося, попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 мільйонів росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 мільйона, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.