Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків росіян

Найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus – закрив близько 20 тис. рахунків, що належали 7 тис. російських клієнтів.

Про це Frank Media повідомив представник фінансової установи Карен Ле Канну.

За його словами, Bank of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля банку ще у 2014 році після запровадження антиросійських санкцій, що стали відповіддю на анексію Криму.

"На момент початку санації клієнтського портфеля банку у 2014 році на росіян припадало 4% клієнтського портфеля. Сьогодні ця частка становить лише 0,4%", – зазначив він.



Рахунки, що залишилися в банку, за даними Ле Канну, здебільшого належать російським громадянам пенсійного віку.

За словами представника Bank of Cyprus, при ухваленні рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався "міжнародними стандартами комплаєнсу" та власною політикою з управління ризиками.

На питання про подальшу політику банку щодо російських громадян, Ле Канну відповів, що "банк розглядає та оцінює можливі відносини з громадянами Росії, які законно проживають у Європі, не перебувають під міжнародними санкціями, і ведуть допустиму діяльність у секторах, що відповідають політиці банку" .

Як повідомлялося, у квітні 2023 року Bank of Cyprus. заявив про закриття рахунків 4000 росіян. Рішення торкнулося податкових резидентів РФ, тих, хто отримував дохід від санкційного бізнесу, а також власників посвідки на проживання типу F, що дається за покупку нерухомості на острові.