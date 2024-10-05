Нацбанк продав на міжбанку понад $720 мільйонів за тиждень

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку цього тижня зменшився до $721,2 млн з $756,2 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, Нацбанк четвертий тиждень поспіль не здійснював купівлю валюти.

Офіційний курс гривні за тиждень послабився на 2 копійки – до 41,1859 грн/$1, водночас готівковий зміцнився на 7 копійок як під час купівлі – до 41,40 грн/$1, так і під час продажу – до $41,48 грн/$1.

Із початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,4%, або на 3,18 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості – на 12,6%, або на 4,62 грн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, із понеділка до четверга від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу скорочувалося з $70,95 млн до $65,90 млн.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України в серпні зросли на 13,7% – до $42 млрд 330 млн.