640 1

Перезавантаження БЕБ почалося: Кабмін призначив комісію з відбору нового голови

беб

Кабінет Міністрів затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Відповідне розпорядження №941-р від 4 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до розпорядження уряду, до складу комісії увійшли три представники від уряду та ще три – від міжнародних партнерів:

  • Олег Гиляка – заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук;
  • Тетяна Мацелик – професорка кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету;
  • Юрій Пономаренко – завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Джеймс Вассертром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греція);
  • Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD);
  • Лаура Стефан – засновниця та виконавча директорка Експертного форуму (EFOR), експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), голова Регіональної антикорупційної ініціативи.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки наприкінці червня. 

Відповідно до закону, нового Голову БЕБ має обирати комісія із шести членів, половина яких – міжнародні експерти з правом вирішального голосу. 

Автор: 

Кабмін (7908) конкурс (435) Бюро економічної безпеки (487)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100% до комісії увійдуть люди гандо..в татарова і дєрмака, на виході - те саме гівно
показати весь коментар
06.10.2024 14:01 Відповісти

