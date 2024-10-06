БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
АРМА виставить на продаж обладнання підпільної сигаретної фабрики одеського контрабандиста Альперіна

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), виставить на продаж обладнання для виробництва, сортування, та упакування сигарет, вилучене у ТОВ "Оріон Тобакко".

Обладнання виставлять на продаж на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва, повідомляє пресслужба АРМА.

"Наразі, АРМА готує цей актив до реалізації здійснюючи підготовку відповідних конкурсних процедур. У межах такої роботи керівництвом АРМА надано доручення Південному міжрегіональному територіальному управлінню АРМА, щодо огляду цього обладнання", – зазначається у повідомленін.

Читайте також: БЕБ обшукало компанію, пов’язану з контрабандистом Альперіним: вилучили обладнання для виробництва сигарет

Як повідомлялося, раніше в управління АРМА передали лінію з масового виробництва сигарет, заарештовану після обшуків на заводі "Оріон Тобакко" в Одеській області. Цю компанію пов'язують з відомим підсанкційним одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев повідомляв, що Державна податкова служба анулювала цій компанії ліцензію на виробництво тютюнових виробів.

контрабанда (250) цигарки (376) тютюн (367) Альперін Вадим (25) АРМА (467)
І в чиї лапи попаде це обладнання?
06.10.2024 12:19 Відповісти
33 роки фабрика нормально працювала на контрабас, тепер потрібно переоформляти документи з альперіна на шобло дєрмака, щоб знову вона працювала на контрабас. Для чого витрачати час?
06.10.2024 13:58 Відповісти
в одній статті стільки професійних підра асів: Вадим Альперін, Данило гетьМанцев
06.10.2024 14:42 Відповісти
Питання не втому що АРМА виставила на продаж обладнання підпільної сигаретної фабрики Альперина, а в тому скільки той Алперін винен державі , а то продадуть за копійки а Альперін винен мільярди, щоб трапилось як з Коломойським коли продали з молотка 127 заправок и 33 земельних ділянок під будівництво за 670 мільонів грн це приблизно 16,3 мільона $, коли всі знають щоб побудувати одну заправку треба 500 тис. долл.,- це 62,5 мільона $ + 33 ділянки приблизно по 1 мільону всього приблизно 95,5 мільона $, і саме головне що влада не у Коломойськог віджала майно і роздерибанила , а у держави тому Коломойський винен 5 мільярдів $ за Приватбанк.
06.10.2024 20:25 Відповісти

