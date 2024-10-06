АРМА виставить на продаж обладнання підпільної сигаретної фабрики одеського контрабандиста Альперіна

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), виставить на продаж обладнання для виробництва, сортування, та упакування сигарет, вилучене у ТОВ "Оріон Тобакко".

Обладнання виставлять на продаж на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва, повідомляє пресслужба АРМА.

"Наразі, АРМА готує цей актив до реалізації здійснюючи підготовку відповідних конкурсних процедур. У межах такої роботи керівництвом АРМА надано доручення Південному міжрегіональному територіальному управлінню АРМА, щодо огляду цього обладнання", – зазначається у повідомленін.

Як повідомлялося, раніше в управління АРМА передали лінію з масового виробництва сигарет, заарештовану після обшуків на заводі "Оріон Тобакко" в Одеській області. Цю компанію пов'язують з відомим підсанкційним одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев повідомляв, що Державна податкова служба анулювала цій компанії ліцензію на виробництво тютюнових виробів.