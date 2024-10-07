Україна відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров’я

Українські заготівельники металобрухту у серпні 2024 року відновили експорт сировини до Придністров’я, що є російським анклавом на території республіки Молдова.

Це є першим відвантаження українського металобрухту до ПМР з початку широкомасштабної війни, свідчать дані Державної митної служби України.

Ця перша поставка в обсязі 276 тонн брухту виконана в межах контракту, укладеного 8 травня 2024 року між українською юридичною особою ТОВ "Д-Камет" та Молдавським металургійним заводом (м. Рибниця, Придністров'я), що належить російським власникам.

Водночас, згідно з експортними документами, країною призначення цього металобрухту вказана республіка Молдова. При цьому, ТОВ "Д-Камет" сплатило до державного бюджету України експортне мито у розмірі 10 євро з кожної тонни партії металобрухту.

Нагадаємо, що наразі в Україні діє експортне мито у розмірі 180 євро за тонну та поширюється на більшість країн світу, окрім декількох винятків. Раніше, в травні 2018 року, Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдовський металургійний завод, який на той момент був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас, у березні 2019 року ММЗ було виведено з-під українських санкцій без жодних пояснень.