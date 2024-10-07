"єРобота": Держава інвестувала 10 мільярдів у розвиток малого та середнього бізнесу

Із початку дії проєкту "єРобота" у липні 2022 року держава інвестувала через гранти 10 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами "єРобота", які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 10 млрд грн", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, понад 4 млрд грн інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори.

Крім того, завдяки програмі вдалося створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах України.

Зазначається, що від запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року за програмою "Власна справа" видано 19 тис. мікрогрантів на 4,5 млрд грн; на розвиток переробних підприємств – 779 грантів на 3,9 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства – 240 грантів на 1,1 млрд грн; ветеранам та членам їхніх родин – 1036 грантів на 481 млн грн.

Що таке проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.