У Верховній Раді обмежать використання Telegram

За рекомендацією Ради національної безпеки і оборони у Верховній Раді обмежать використання месенджера Telegram.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин у Facebook.

"Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради", – зазначив він.

Отже, апарат ВР впроваджує наступні заходи безпеки за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, щоб сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях...Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", – уточнив нардеп.

Як повідомлялося, 20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.