"Метінвест" Ахметова визнали одним із найкращих роботодавців України у металургійній галузі

Група Метінвест увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV. Компанія стала лідером двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – "Підтримка ветеранів і їхніх родин" та "Підтримка добробуту співробітників".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейтинг найкращих роботодавців – це спільний проєкт NV і Odgers Berndtson, міжнародної компанії з пошуку й оцінювання керівників найвищого рівня. Укладачі рейтингу обрали 152 найбільші компанії за виторгом і кількістю працівників та сегментували їх за галузевими групами. Оцінювали роботодавців за трьома номінаціями: "Підтримка ветеранів і їхніх родин", "Матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу" та "Підтримка добробуту співробітників".

"Визнання "Метінвесту" найкращим роботодавцем у металургійній галузі свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. "Подбайте про співробітників, і вони подбають про компанію" стало нашим принципом корпоративного життя. А ветеранська програма – пріоритет компанії від початку вторгнення. І ця відзнака належить кожному з наших співробітників, які на своєму місці роблять усе можливе, щоб полегшити ветеранам повернення до соціального та професійного життя", – каже директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Серед основних напрямів роботи "Метінвесту" з колишніми військовими – психологічна реабілітація та додатковий медичний огляд. Також діють програми повернення, утримання та адаптації, зокрема перекваліфікація та пільгові умови для вступу до університету "Метінвест Політехніка". Крім того, планується створення об’єднання та простору для ветеранів. У компанії навчають команду, як приймати ветеранів, а керівників – як передбачити конфлікти в колективі.

Для співробітників і їхніх родин у "Метінвесті" розробили програми, спрямовані на задоволення фізіологічних та емоційних потреб – від надання гуманітарної, медичної, психологічної та юридичної допомоги до забезпечення тимчасовим житлом і перекваліфікації.

Як відомо, Група Метінвест є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.