БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
743 11

"Метінвест" Ахметова визнали одним із найкращих роботодавців України у металургійній галузі

метінвест

Група Метінвест увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV. Компанія стала лідером двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – "Підтримка ветеранів і їхніх родин" та "Підтримка добробуту співробітників".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейтинг найкращих роботодавців – це спільний проєкт NV і Odgers Berndtson, міжнародної компанії з пошуку й оцінювання керівників найвищого рівня. Укладачі рейтингу обрали 152 найбільші компанії за виторгом і кількістю працівників та сегментували їх за галузевими групами. Оцінювали роботодавців за трьома номінаціями: "Підтримка ветеранів і їхніх родин", "Матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу" та "Підтримка добробуту співробітників".

"Визнання "Метінвесту" найкращим роботодавцем у металургійній галузі свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. "Подбайте про співробітників, і вони подбають про компанію" стало нашим принципом корпоративного життя. А ветеранська програма – пріоритет компанії від початку вторгнення. І ця відзнака належить кожному з наших співробітників, які на своєму місці роблять усе можливе, щоб полегшити ветеранам повернення до соціального та професійного життя", – каже директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Читайте також: "Метінвест" Ахметова увійшов до рейтингу "найпотужніших інвесторів": сума вкладень сягає $300 мільйонів щороку

Серед основних напрямів роботи "Метінвесту" з колишніми військовими – психологічна реабілітація та додатковий медичний огляд. Також діють програми повернення, утримання та адаптації, зокрема перекваліфікація та пільгові умови для вступу до університету "Метінвест Політехніка". Крім того, планується створення об’єднання та простору для ветеранів. У компанії навчають команду, як приймати ветеранів, а керівників – як передбачити конфлікти в колективі.

Для співробітників і їхніх родин у "Метінвесті" розробили програми, спрямовані на задоволення фізіологічних та емоційних потреб – від надання гуманітарної, медичної, психологічної та юридичної допомоги до забезпечення тимчасовим житлом і перекваліфікації.

Як відомо, Група Метінвест є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Автор: 

Метінвест (817) Новини компаній (3576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Такий пафосний заголовок! Наче в нас 1000 роботодавців в металургійній галузі
показати весь коментар
07.10.2024 14:05 Відповісти
+1
Так ніби в Україні є ще конкуренти Ахметки у металургійній галузі...
показати весь коментар
07.10.2024 14:25 Відповісти
+1
Чувак начало войны не остановил зато работодавець нумеро уно
показати весь коментар
07.10.2024 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий пафосний заголовок! Наче в нас 1000 роботодавців в металургійній галузі
показати весь коментар
07.10.2024 14:05 Відповісти
Шкода що інші компанії не назвали котрі увійшли в топ 50. Піду на інші сайти пошукаю.
показати весь коментар
07.10.2024 14:10 Відповісти
Ринат багатий може и кращим роботодавцем и ким завгодно бути.
показати весь коментар
07.10.2024 14:24 Відповісти
Так ніби в Україні є ще конкуренти Ахметки у металургійній галузі...
показати весь коментар
07.10.2024 14:25 Відповісти
Чувак начало войны не остановил зато работодавець нумеро уно
показати весь коментар
07.10.2024 14:28 Відповісти
За це же ж терміново
Йому медаль велику,
Килим та телевізор
Ну і седло велике,
З размаху Зеля вручит,
А може і вручат
показати весь коментар
07.10.2024 14:29 Відповісти
Ги...Ги....це все тому що вся металургійна галузь належить ахметке...Порівнювати ні з чим
показати весь коментар
07.10.2024 14:40 Відповісти
Майбутній президент України,де ми ще такого знайдемо,спочатку обібрав до нитки,а тепер копійки віддає.
показати весь коментар
07.10.2024 15:03 Відповісти
Як колись єхидно питав Піховшек, "Роботодавець - це той, хто давить роботів?"
показати весь коментар
07.10.2024 15:11 Відповісти
....рижий пограбував країну, поставив своїх лакеїв в Уряді, сприяв початку війни, а тепер його прислуга зробить його героєм, так само як алєг татаров убівал... ,за ордєн .
Сором і ГАНЬБА.
показати весь коментар
07.10.2024 17:57 Відповісти
Знаю людей которых за минутное опоздание увольняли с работы на меткомбинате Азовсталь.
Вся помощь военным, беженцам идёт не с чистой прибыли, а с уменьшения выплат налогов государству.
показати весь коментар
07.10.2024 18:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 