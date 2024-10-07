Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів

Уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 мільярдів норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, повідомляється на сайті уряду Норвегії.

"Норвегія твердо підтримує Україну. Україна має величезну потребу як у військовій, так і в цивільній підтримці у своїй боротьбі, щоб захиститися від Росії. Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік до загальної суми 27 мільярдів норвезьких крон. Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки та збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 мільярдів до 135 мільярдів норвезьких крон. Здатність України захищати себе має важливе значення для українського народу, а також для забезпечення безпеки та безпеки Європи", – наголосив Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що уряд Норвегії вже поінформував Стортинг (парламент Норвегії) про масштаби та цілі підтримки.

Стьоре зауважив, що запропонований план є радше мінімумом, ніж максимальною сумою фінансування для України, і норвезький уряд постійно оцінюватиме необхідність розширення програми. Зокрема, у 2023 та 2024 роках на підтримку України додатково до запланованих сум було виділено 2,5 млрд та 7 млрд крон відповідно.

Зокрема, уряд Норвегії запропонував збільшити асигнування Україні ще на 5 мільярдів норвезьких крон у 2024 році, довівши загальний внесок Норвегії до 27 мільярдів норвезьких крон. Нова пропозиція означає, що цивільна підтримка буде збільшена до 10 мільярдів норвезьких крон, а військова до 17 мільярдів норвезьких крон.

У 2025 році уряд Норвегії запропонував виділити Україні 15 млрд норвезьких крон. Це річна мінімальна сума в рамках Програми підтримки. У бюджетній пропозиції уряду це фінансування порівну розподіляється між цивільною та військовою підтримкою.

Голова уряду Норвегії нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні приблизно 52,6 мільярда норвезьких крон, з яких приблизно 28 мільярдів норвезьких крон було виділено на військову підтримку, а 24 мільярди – на цивільну підтримку.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України. Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам’ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому.

Вона передбачає виділення Україні 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 мільйонів норвезьких крон країнам, що розвиваються.