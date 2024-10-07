БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 685 43

Податків не вистачає на фінансування Сил оборони, їх треба підвищити, – Мінфін

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Всі надходження державного бюджету від податків спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте цих коштів не вистачає, додаткові ресурси доводиться залучать з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень, але ці можливості обмежені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, коментуючи необхідність підвищення податків.

"Попри те, що зібраних податків не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали – ні ПДВ, ні на прибуток, ні ПДФО, ні військовий збір. Навпаки – у 2022 році було запроваджено ряд пільг, щоб підтримати громадян та бізнес і дати час їм пристосуватися до нових умов", – нагадали у Мінфіні.

Як наслідок, в Україні у 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету разом із ЄСВ становили 32,4% від ВВП, що нижче навіть за рівень довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%), підрахували у Міністерстві фінансів.

Податків не вистачає на фінансування Сил оборони

"Для порівняння середній рівень зібраних податків до ВВП у країнах ОЕСР у 2022 році – 34%. За даними ОЕСР у Польщі цей показник становив у 2022 році 35,2%, Словаччині – 34,8%, Угорщині – 33,2%", – зауважили у міністерстві.

Водночас потреби сектору безпеки та оборони зростають, наголосили у Мінфіні.

"Саме тому важливо забезпечити прийняття змін до Податкового кодексу у другому читанні, щоб мати ресурси для фінансування Збройних Сил як до кінця 2024 року, так і у 2025 році", – закликають у міністерстві.

Що відомо про підвищення податків?

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня.

Зокрема, допрацьований законопроєкт передбачає:

  • збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • впровадження ВЗ для ФОПів;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності законом на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Автор: 

законопроєкт (1720) Мінфін (2984) податки (2556) Податковий кодекс (239)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Бюджет 2025:
43 млрд на цивільні дороги
1.5 млрд на телемарафон
65 млрд на підвищення зарплат чиновникам
Це пріоритети цієї влади. Оборона десь в кінці списку.
показати весь коментар
07.10.2024 19:01 Відповісти
+16
Якшо українці хочуть вижити ...міняйте владу 🤡...бо ці зеленські пройдисвіти, будуть мати на ...увазі , державу завжди ...рятуйтеся ,знімайте ОПоблоківську ОПу !!!
показати весь коментар
07.10.2024 19:02 Відповісти
+16
Ні треба ще більше!
****** купляють машині по 4 млн без тендеров, а вам податки всім!
показати весь коментар
07.10.2024 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нащо прикордонників збільшують?
Нащо блокпости в тилу?
Нащо збільшення МВС, речове забезпечення, майнове.(патрулі, в навчальних закладах)
Нащо в бюджеті 2025 збільшили витрати на утримання державних інституцій?
Нащо відбудовувати будь-що без свого озброєння, ППО?
Нащо приватні підприємства в оборонці, монопольні?
Чому не вигідно закуповувати для мінометів **********?
Мін обороні легше отоварити один танк замість трьох гаубиць.
показати весь коментар
07.10.2024 18:26 Відповісти
Зглден по всіх пунктах. Толково. У себе в Сумах дивлюся - мусорня у нечуваних кіількостіх, включаючи якихось мокрощЄлок незрозумілого віку, а зп - вдвічі більше моєї. Будують хер зна що за шалені гроші, ніби ми не знаємо, звідки ростуть копита в таких будівель... Паскуди і все... наш народ вміє обрати собі пастора.... не янек, так цей... поц-крадій... тьфу, вже на межі - не можу дивитися, світ за очі тікати.... Хто до школи має відношення - а л діти до 6-го класу, або працює... недоумки запровадили реХВорму, хто в курсі - оцінив вже, рашта оцінить пізніше.... ніяк не можна без реХВорми під час війни... там хочь зачатки совісті і розуму є????
показати весь коментар
07.10.2024 19:07 Відповісти
так квадратноголові сказали, що економіка - то туфта! забирай всіх ваювать!
показати весь коментар
07.10.2024 19:13 Відповісти
а чому не зменьшити витрати на держслужбовців.
ну ***...
зарплати з преміями, компенсаціями та оздоровчими, від 100к в малих громадах і від 200к в великих
депутат ВР + обслуга, мільйон
наглядові ради від 300к
топ чиновники, 1,2,3 ляма.
мусара з надбавками,
грошей валом, але вони йдуть на ібучий лохторат, на рейтинг, бдять!!!
і *******, точно *******!!!
показати весь коментар
07.10.2024 20:31 Відповісти
А на поліцію вистачає?
показати весь коментар
07.10.2024 18:34 Відповісти
Ні треба ще більше!
****** купляють машині по 4 млн без тендеров, а вам податки всім!
показати весь коментар
07.10.2024 19:05 Відповісти
Треба менше жерти, тварюки
показати весь коментар
07.10.2024 18:35 Відповісти
Захід надає коштів більш, ніж достатньо.
Хай не брешуть.
показати весь коментар
07.10.2024 18:41 Відповісти
Захід забороняє використовувати ці гроші на ЗСУ! ЗСУ фінансується виключно з зібранних податків
показати весь коментар
07.10.2024 19:14 Відповісти
Так вони не хочуть красти з цих коштів! Бо може бути бо-бо,а крадуть з бюджету!
Нагадаю зє:"ми не крадемо ваші гроші!"
показати весь коментар
07.10.2024 20:01 Відповісти
в статі обговорюється не звідки вони можуть красти гроші, а те що на фінансування ЗСУ не вистачає податків! тому вони хочуть збільшити податки, щоб збирати більше грошей, які зможуть направити на фінасування ЗСУ! така алгєбра!
показати весь коментар
07.10.2024 20:32 Відповісти
А чому не вистачає? Бо з БЮДЖЕТУ йдуть гроші на будівництво доріг,відновленя,підвищеня утриманя всієї вертикалі влади зє!
Чому на ці потреби НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ західні гроші з фондів відновленя та підтримки?
Відповідь у моєму допису!
От така аріфметіка,яка незрозуміла зє і його шапітолію з лохторатом! Чи зрозуміла,але влаштовує саме така?
показати весь коментар
07.10.2024 21:37 Відповісти
Це брехня. Як захід може контролювати кошти які дав чи пішли вони в ЗСУ чи пенсіонерам? В нас всі звітності не відповідають дійсності. Це що захід дає гроші на будівництво доріг скажімо чи закупівлю барабанів, чи висаджування клумб? Ха ха ха.
показати весь коментар
08.10.2024 00:42 Відповісти
"брехня"? я б не був таким категоричним, якщо бажаєш приймати участь в діалозі і не буди посланим, як то кажуть, на 3 велесих букви!!
а я думаю, що захід має засоби для контролю куди йдуть його гроші
показати весь коментар
08.10.2024 07:28 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:42 Відповісти
Тільки дибіли і дегенерати не розуміють що такими рішеннями тільки зменшать наповнення казни!Свободу треба бізнесу і людям давати максимальну,і своїм і інвесторам щоб люди хотіли везти сюди гроші!Ну не вже не ясно для зелених тугодумів..
показати весь коментар
07.10.2024 18:48 Відповісти
Ну чому ж зменшать? Збільшать на рік, може на 2. А далі, як там кажуть - "після нас, хоч трава не рости". Їх цікавлять лише власні інвестиції в Монако, а на Україну їм плювати. Як і на факт, що десятиліттями розхльобуватимуть те, що вони роблять за рік.
показати весь коментар
07.10.2024 18:55 Відповісти
чаме так і ніяк не інакше... елементарно, збільшать доходи на пару місяців, потім - провалля, їх просто перестануть платити з різних причин... ідіоти.... в обл. центрі шукають вчителів. Мене пенсіонера окучували з трьох шклі державних - більше ставки пропонували.... ще пару років.... будуть викладати двірники і нетверезі сантехніки
показати весь коментар
07.10.2024 19:11 Відповісти
Менше красти? Податок на розкіш? Вивести економіку з тіні? Детінізована митниця? Ні! Почати потрібно з підвищення податків. Щипати гусака, як казав зелене світило економіки - Гетмацев.
P.S. Було б зрозуміло, якби це залишився єдиний варіант, але і далі зелені знищують економіку, та збільшують її тіньовий сектор, аж ніяк не чіпаючи злодіїв. Це ідіотизм? Чи свідомий курс на руйнацію держави? Кожен може відповісти сам для себе.
показати весь коментар
07.10.2024 18:52 Відповісти
нелегальні тютюнові фабрики працюють в повну силу, ДЕРЖАВНІ органи кажуть, що нічого не можуть зробити!!! Це якесь дно дніща! Але податки треба підвищувати для бідних
показати весь коментар
07.10.2024 18:53 Відповісти
А може потрібно не податки підвищити, а перестати тратити гроші на всяку х...ню.
показати весь коментар
07.10.2024 18:55 Відповісти
я так розумію, що на бидломарафон вистачає. й на прифронтові дороги також не бракує...
показати весь коментар
07.10.2024 18:59 Відповісти
У школі, де я працюю, чомусь городять новий ганок, на хера він потрібен - мені не зрозуміло. Також риють сховище, яке не запрацює швидко... 50 000 000..... Так заберіть в мене останнє від моїє 250 долл ЗП і я піду на ринок з проханням подати старому вчителю... дякую, я все життя ненавиджу цю державу...не країну, а мае державу... сволота
показати весь коментар
07.10.2024 18:59 Відповісти
Бюджет 2025:
43 млрд на цивільні дороги
1.5 млрд на телемарафон
65 млрд на підвищення зарплат чиновникам
Це пріоритети цієї влади. Оборона десь в кінці списку.
показати весь коментар
07.10.2024 19:01 Відповісти
65 млрд на підвищення зарплат чиновникам

Цє 955 000 мавіків по 68 000 грн/шт
показати весь коментар
07.10.2024 19:10 Відповісти
Якшо українці хочуть вижити ...міняйте владу 🤡...бо ці зеленські пройдисвіти, будуть мати на ...увазі , державу завжди ...рятуйтеся ,знімайте ОПоблоківську ОПу !!!
показати весь коментар
07.10.2024 19:02 Відповісти
спитайте керівницю https://suspilne.media/khmelnytskiy/latest/ Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи дє знайшли 6 мільйонів доларів готівкою , податків вистачає чи не вистачає на фінансування Сил оборони ???
родині топчиновників належать:

30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві,
9 автівок,корпоративні права на 48 мільйонів гривень,
готельно-ресторанний комплекс в одному із парків Хмельницького.
За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині.
На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 мільйона доларів США.

а Ви кажетє дє брати гроші на тепловізори для дронів ....
показати весь коментар
07.10.2024 19:06 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 20:21 Відповісти
так ще парочку тиких і не треба у Євросоюзу клянчити
показати весь коментар
07.10.2024 20:45 Відповісти
А может закон о коррупции нужен новый ??
показати весь коментар
07.10.2024 19:13 Відповісти
Щось мені таке мариться, що при баригах існувала стеля зарплат для депутатів, службовців та іншого бидла
показати весь коментар
07.10.2024 19:22 Відповісти
Уявляю, як крали "барігі", якщо у них з пустої казни вийшло підняти економіку, озброїти та реформувати Армію по стандартам НАТО, підняти пенсії, зарплатні бюджетникам, встигли підняти зарплатні медпрацівникам по першому кроці реформи, та ще з віддати борги так, що зменшили борги України? Бо тут новиє ліца з шоубізнесу, як казав Ляшко - "Боря, ти щось не те робиш, навіть якщо я і погодився..."
показати весь коментар
07.10.2024 19:35 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 19:44 Відповісти
Корупція була при всіх президентах та провладних партій, але такої, як при клоунській ,я думаю вже більше ніколи не буде, якщо ще буде Україна!
показати весь коментар
07.10.2024 19:46 Відповісти
чиновників скорочуйте пропорційно зменшенню населення!!!
показати весь коментар
07.10.2024 19:53 Відповісти
Ідіть нах....заберіть у депутатів...прокурорів....судів...
показати весь коментар
07.10.2024 20:10 Відповісти
А красти припинити слабо?!
показати весь коментар
07.10.2024 20:31 Відповісти
ніяких коштів - не вистачить, коли в голові не вистачає клєпки. Ваші куратори з мацкви, диктують вам . лихі підори. як треба робити - багато законів повторють тількино прийнете законадавсто країни - окупанта. дивний збіг - вже багато років. нахер цей цирк підніміть податки на 1600% відсотків - вас гнійних підорів знесуть, а далі ми заживемо щасливим життям європейськіх країн (про геїв, гмо. рєптілоїдів, вакцинацію, чіпи- не пишіть, щоб я не послав тебе, чорта/підарастку на ***)
показати весь коментар
07.10.2024 20:57 Відповісти
менше п..дить треба,п..ари зелені
показати весь коментар
07.10.2024 21:07 Відповісти
А на апарат ВР, депутатів, прокурорів, суддів, поліцію, держслужюовців, Телемарафон, велике крадівництво вистачає.

Це з серії:
На лікування печінки не вистачає, а на бухло, наркоту, жирне їдло, ****** вистачає.
показати весь коментар
07.10.2024 22:51 Відповісти
А **@ льнічки не потріскають біля корита? Дерева ще по даорах не переписують?
показати весь коментар
07.10.2024 23:48 Відповісти
Спочатку треба знизити зарплати чиновників бюрократів. Це ненормально, коли зарплата сільгоспника, який наповнює бюджет 15000грн, а бюрократа, який отримує з/п з бюджету 150000грн.
показати весь коментар
08.10.2024 16:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 