Податків не вистачає на фінансування Сил оборони, їх треба підвищити, – Мінфін

Всі надходження державного бюджету від податків спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте цих коштів не вистачає, додаткові ресурси доводиться залучать з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень, але ці можливості обмежені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, коментуючи необхідність підвищення податків.

"Попри те, що зібраних податків не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали – ні ПДВ, ні на прибуток, ні ПДФО, ні військовий збір. Навпаки – у 2022 році було запроваджено ряд пільг, щоб підтримати громадян та бізнес і дати час їм пристосуватися до нових умов", – нагадали у Мінфіні.

Як наслідок, в Україні у 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету разом із ЄСВ становили 32,4% від ВВП, що нижче навіть за рівень довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%), підрахували у Міністерстві фінансів.

"Для порівняння середній рівень зібраних податків до ВВП у країнах ОЕСР у 2022 році – 34%. За даними ОЕСР у Польщі цей показник становив у 2022 році 35,2%, Словаччині – 34,8%, Угорщині – 33,2%", – зауважили у міністерстві.

Водночас потреби сектору безпеки та оборони зростають, наголосили у Мінфіні.

"Саме тому важливо забезпечити прийняття змін до Податкового кодексу у другому читанні, щоб мати ресурси для фінансування Збройних Сил як до кінця 2024 року, так і у 2025 році", – закликають у міністерстві.

Що відомо про підвищення податків?

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня.

Зокрема, допрацьований законопроєкт передбачає:

збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;

25% податок на прибудок для фінансових компанй;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності законом на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.