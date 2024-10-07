Податків не вистачає на фінансування Сил оборони, їх треба підвищити, – Мінфін
Всі надходження державного бюджету від податків спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте цих коштів не вистачає, додаткові ресурси доводиться залучать з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень, але ці можливості обмежені.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, коментуючи необхідність підвищення податків.
"Попри те, що зібраних податків не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали – ні ПДВ, ні на прибуток, ні ПДФО, ні військовий збір. Навпаки – у 2022 році було запроваджено ряд пільг, щоб підтримати громадян та бізнес і дати час їм пристосуватися до нових умов", – нагадали у Мінфіні.
Як наслідок, в Україні у 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету разом із ЄСВ становили 32,4% від ВВП, що нижче навіть за рівень довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%), підрахували у Міністерстві фінансів.
"Для порівняння середній рівень зібраних податків до ВВП у країнах ОЕСР у 2022 році – 34%. За даними ОЕСР у Польщі цей показник становив у 2022 році 35,2%, Словаччині – 34,8%, Угорщині – 33,2%", – зауважили у міністерстві.
Водночас потреби сектору безпеки та оборони зростають, наголосили у Мінфіні.
"Саме тому важливо забезпечити прийняття змін до Податкового кодексу у другому читанні, щоб мати ресурси для фінансування Збройних Сил як до кінця 2024 року, так і у 2025 році", – закликають у міністерстві.
Що відомо про підвищення податків?
Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня.
Зокрема, допрацьований законопроєкт передбачає:
- збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
- впровадження ВЗ для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
Водночас відтермінувати набрання чинності законом на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
Нащо блокпости в тилу?
Нащо збільшення МВС, речове забезпечення, майнове.(патрулі, в навчальних закладах)
Нащо в бюджеті 2025 збільшили витрати на утримання державних інституцій?
Нащо відбудовувати будь-що без свого озброєння, ППО?
Нащо приватні підприємства в оборонці, монопольні?
Чому не вигідно закуповувати для мінометів **********?
Мін обороні легше отоварити один танк замість трьох гаубиць.
ну ***...
зарплати з преміями, компенсаціями та оздоровчими, від 100к в малих громадах і від 200к в великих
депутат ВР + обслуга, мільйон
наглядові ради від 300к
топ чиновники, 1,2,3 ляма.
мусара з надбавками,
грошей валом, але вони йдуть на ібучий лохторат, на рейтинг, бдять!!!
і *******, точно *******!!!
****** купляють машині по 4 млн без тендеров, а вам податки всім!
Хай не брешуть.
Нагадаю зє:"ми не крадемо ваші гроші!"
Чому на ці потреби НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ західні гроші з фондів відновленя та підтримки?
Відповідь у моєму допису!
От така аріфметіка,яка незрозуміла зє і його шапітолію з лохторатом! Чи зрозуміла,але влаштовує саме така?
а я думаю, що захід має засоби для контролю куди йдуть його гроші
P.S. Було б зрозуміло, якби це залишився єдиний варіант, але і далі зелені знищують економіку, та збільшують її тіньовий сектор, аж ніяк не чіпаючи злодіїв. Це ідіотизм? Чи свідомий курс на руйнацію держави? Кожен може відповісти сам для себе.
43 млрд на цивільні дороги
1.5 млрд на телемарафон
65 млрд на підвищення зарплат чиновникам
Це пріоритети цієї влади. Оборона десь в кінці списку.
Цє 955 000 мавіків по 68 000 грн/шт
родині топчиновників належать:
30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві,
9 автівок,корпоративні права на 48 мільйонів гривень,
готельно-ресторанний комплекс в одному із парків Хмельницького.
За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині.
На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 мільйона доларів США.
а Ви кажетє дє брати гроші на тепловізори для дронів ....
Це з серії:
На лікування печінки не вистачає, а на бухло, наркоту, жирне їдло, ****** вистачає.