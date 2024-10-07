Ferrexpo збільшила виробництво з початку року на 47%

Гірничорудна компанія Ferrexpo, якій належать Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати в Україні, за перші три квартали 2024 року значно збільшила виробництво продукції.

За даними звіту компанії за третій квартал, загальний обсяг виробництва за дев'ять місяців 2024 року склав 5,13 млн тонн, що на 47% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляється на сайті Ferrexpo.

Зокрема, протягом третього кварталу Ferrexpo експлуатувала одну-дві лінії виробництва окатків з чотирьох, зосереджуючись на продуктах вищої якості, зазначається у звіті. Так, загальне виробництво окатків за 9 місяців цього року склало 4,57 млн тонн, з яких 3,78 млн тонн – преміальні окатки із вмістом заліза 65%.

"Для операцій Ferrexpo третій квартал став надзвичайно складним з точки зору операційної діяльності та макроекономічної ситуації. Як ми зазначали у проміжних результатах, вимога імпортувати 80% електроенергії від наших західних сусідів залишається актуальною, і високі тарифи продовжують негативно впливати на наші витрати. Це ускладнюється підвищеними ставками на вантажні перевезення та додатковими страховими преміями через воєнні ризики", – зазначив в.о голови правління Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

За його словами, для зменшення тиску на маржу компанія зосередилась на продажах високоякісної залізорудної продукції географічно ближчим клієнтам, а також продажах преміальних окатків для прямого відновлення у регіоні Близького Сходу та Північної Африки.

Читайте також: Інвестиції на $40 мільйонів: Ferrexpo запустила новий склад концентрату на Полтавському ГЗК

Фінансовий директор групи Ferrexpo Микола Кладієв відзначив вересневі заходи економічного стимулювання у Китаї (наприклад, скасування обмежень на купівлю житла), що мають підтримати ціни на залізну руду, але зазначив, що поки це "не дає жодної впевненості, що ціни залишаться на цих рівнях або ще більше зростуть".

Як повідомлялося, pалізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні за підсумками січня-червня 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 мільйонів.

Нагадаємо, акції Ferrexpo котируються на Лондонській фондовій біржі (FXPO). Компанія входить до індексу FTSE All-Share. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року група була третім за величиною експортером окатків у світі.