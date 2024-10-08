Російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів

Понад половину (53%) російських компаній заявили про нестачу іноземних робітників, а 46% зазначили, що "тою чи іншою" мірою задоволені поточними обсягами найму мігрантів.

Про це пише The Moscow Times із посилання на опитування hh.ru.

Відповідно до результатів дослідження, найбільш потрібними залишаються робітники (53%), будівельники (35%), лінійний обслуговуючий (25%) та виробничий персонал (23%).



Водночас у російських компаніях найчастіше працюють співробітники із країн СНД та ЄАЕС (48%). Також є робоча сила з Євросоюзу та Азії (КНР, КНДР, В'єтнам, Таїланд, Камбоджа та інші). На країни Африки (ЦАР, Нігерія, Зімбабве) та Близького Сходу (ОАЕ, Йорданія, Ізраїль) припадає по 10%.



Під час аналогічного опитування Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) про труднощі із залученням трудових мігрантів повідомили дві третини компаній. Із них 56% назвали основною проблемою відсутність на ринку праці необхідних фахівців, а 38% – те, що претенденти на вакансії не можуть скласти іспит з російської мови.

Майже кожна п'ята компанія (19%) поскаржилася на обмеження щодо найму, запроваджені регіонами, або пряму заборону на регіональному рівні приймати мігрантів на роботу.



Міграційний приплив робочої сили до Росії скоротився в період пандемії коронавірусу і не відновився через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році. У 2023-му кількість іноземних трудових мігрантів на російському ринку праці склала близько 3,5 млн осіб, що майже на 1 млн нижче за допандемійний показник 2019 року.

Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.