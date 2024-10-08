Кабмін передав на приватизацію конфісковану у російського олігарха Шелкова титанову компанію
Кабінет Міністрів включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності 100% статутного капіталу ТОВ "ВСМПО Титан Україна".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 8 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Як повідомлялося, у січні 2023 року ВАКС на виконання санкцій проти Шелкова вже стягнув в дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно товариства, а також грошові кошти на його банківських рахунках.
Крім того, Апеляційна палата ВАКС у лютому 2023 року у вказаній справі також стягнула в дохід держави інші активи Шелкова в Україні:
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";
- 100% частки у ТОВ "Інвестагро";
- 100% частки у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
Михайло Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".
У червні 2023 року СБУ повідомила Шелкову та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
У липні 2024 року Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру Шелкову у справі про постачання стратегічної продукції до Росії.
Навіщо комусь передавати прибуткове підриємство щоб збагачувався хтось, а не державу!? Приватизацію потрібно зупинити, та перереглянути умови угод приватизації, якщо ціна була занижена чи якісь порушення, а раніше так і було, підприємства потрібно повернути у державну власність, нехай наповнюють бюджет, а ще, підприємствасвоїм працівникам будували житло, а зараз, на житло, зе командапропонує нам брати кредити, та знов когось збагачувати, а наріду"затягувать паски!
Пям"ятаєте на початку свого президенства, Зе якось обмовився про перегляд приватизації, мабуть подивився документи та ох*їв, але потім замовк...