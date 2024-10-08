Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС (оновлено)
Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади державної кліматичної політики".
Відповідний законопроєкт №11310 у другому читанні підтримали 284 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Він уточнив, що ухвалення цього закону є одним із зобов'язань перед ЄС за програмою Ukraine Facility Plan, яка передбачає фінансову допомогу для України на загальну суму близько 50 млрд євро.
"У законі ми встановили ціль – досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. А ще визначили архітектуру кліматичного врядування України, фінансові інструменти для досягнення кліматичних цілей, та врахували цілі державної кліматичної політики у програмах повоєнного відновлення", – прокоментувала ухвалення закону очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.
У пресслужбі Міністерства захисту довкілля додали, що ухвалення цього закону сприятиме:
- стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;
- інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;
- моніторингу дій та кроків щодо реалізації кліматичної політики;
- системному прогнозуванню у сфері зміни клімату;
- виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов’язань України у сфері зміни клімату.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС.
