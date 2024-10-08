БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС (оновлено)

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади державної кліматичної політики".

Відповідний законопроєкт №11310 у другому читанні підтримали 284 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що ухвалення цього закону є одним із зобов'язань перед ЄС за програмою Ukraine Facility Plan, яка передбачає фінансову допомогу для України на загальну суму близько 50 млрд євро.

"У законі ми встановили ціль – досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. А ще визначили архітектуру кліматичного врядування України, фінансові інструменти для досягнення кліматичних цілей, та врахували цілі державної кліматичної політики у програмах повоєнного відновлення", – прокоментувала ухвалення закону очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

У пресслужбі Міністерства захисту довкілля додали, що ухвалення цього закону сприятиме:

  • стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;
  • інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;
  • моніторингу дій та кроків щодо реалізації кліматичної політики;
  • системному прогнозуванню у сфері зміни клімату;
  • виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов’язань України у сфері зміни клімату.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС. 

ВР (2937) євроінтеграція (69) закон (1515) клімат (68) парламент (1986)
Інколи мені здається що в ЕС всі курять шось - ви на одній планеті, Китай збільшив викиди на 45% на останні кілька років. Який толк з вашого ідіотизму?
показати весь коментар
08.10.2024 13:41 Відповісти
У мене таке враження, що ми взагалі існуємо в різних вимірах.....
показати весь коментар
08.10.2024 13:45 Відповісти
там випадково немає заборони на пожежі кацапських НПЗ ?
показати весь коментар
08.10.2024 13:46 Відповісти
То нас штрафуватимуть за сотні тисяч вибухів на нашій території та за екологічні катастрофи в кацапів. Це ж ми підпалювали НПЗ.
показати весь коментар
08.10.2024 14:50 Відповісти
***...уті!
Для ц х війни і горя в Україні немає, як і немає страждання всієї екосфери під постійними обстрілами рашкостану!
Реально хворі на голову!
30% країни в міновибухових пристроях.
Але все це до ср...ки
показати весь коментар
08.10.2024 14:52 Відповісти
засади кліматичної політики

Клімактерчної політики...
показати весь коментар
08.10.2024 15:08 Відповісти
Клімактеричної.
показати весь коментар
08.10.2024 19:10 Відповісти
Та це було вже... (Кучма)
показати весь коментар
08.10.2024 19:13 Відповісти
Це точно ЄС скаже,що не можна бити по кацапських НПЗ та складах ***********, бо це погано для клімату!
показати весь коментар
08.10.2024 19:19 Відповісти
а закон-інструкцію, покрокову, як вижити дрібним підприємцям,
робітникам на мінімальній зарплаті та
пенсіонерам з мінімальною пенсією, ще не ухвалювали,
бо ***, на часі!!!!!
показати весь коментар
08.10.2024 19:19 Відповісти
Це сумно і тупо... Те, що ЄС хоче, як кажуть розумні економісти, «вчинити економічне самогубство» - це одне. Але наслідувати - божевілля. ЄС відповідальний за 7% світових викидів CO2 і вводить високі податки на викиди (що знижує рентабельність виробництва). Тим часом Китай («фабрика світу» - 33% світових викидів) нарощує потужність усіх типів електростанцій - у тому числі і вугільних. Хто переможе в цьому змаганні? Питання риторичне.
ЄС - колись велика та успішна організація, тепер лише тінь своєї колишньої слави. Він нагадує чудовий пасажирський літак, що летить над океаном і в кабіну якого вторглися мавпи.
Ці ліві мавпи смикають кермо, стрибають на перемикачі та неминуче спричинять катастрофу (якщо пасажири не спіймають їх і не зв'яжуть).
показати весь коментар
08.10.2024 20:13 Відповісти

