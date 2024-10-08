Уряд дозволив релокованим підприємствам пролонгувати "доступні кредити" до 2027 року

Кабінет Міністрів дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою "5-7-9" підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні зміни до програми уряд ухвалив на засіданні 8 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Також змінами до програми уряд:

уточнив умови надання підтримки для підприємств, що працюють в зоні високого воєнного ризику;

дозволив підприємствам, які станом на 22 лютого 2022 року працювали на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях подовжити кредити на фінансування оборотного капіталу до 31 грудня 2026 року. Отже, підприємства матимуть більше часу та ресурсів на відновлення;

зменшив розмір базової винагороди банків або лізингодавців за договорами фінансового лізингу з 35% до 28%. Це оптимізує фінансування програми;

уніфікував критерії участі в програмі банків, лізингодавців чи факторів з огляду на санкційне законодавство. Ці зміни дозволять брати участь створюють в програмі більшій кількості фінансових установ, що позитивно вплине на її доступність для бізнесу.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, із початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 млрд грн.

Як повідомлялося, станом на весну за час повномасштабної війни в Україні переїхало майже 19 тис. компаній. Найпопулярнішими напрямками виявилися Київська та Закарпатська області.