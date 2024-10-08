Рада повторно ухвалила закон про продовження строків для оформлення земельних паїв ще на три роки

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин" з урахуванням пропозицій президента.

Ухвалення відповідного законопроєкту №11150 у повторному другому читанні з пропозиціями голови держави підтримали 253 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада прийняла цей законопроєкт в цілому 22 травня, проте президент Володимир Зеленський його ветував.

Під час повторного голосування депутати підтримали зауваження президента про те, що всі землі, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, вважаються землями державної власності. Адже згідно із Земельним Кодексом, до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі водного фонду. У попередній пропонувалося зробити виключення для приватних ділянок та ділянок у комунальній власності.

Загалом, ухваленим законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року крайній строк для оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.

Крім того, ухваленим законом:

встановлена обов’язковість письмової форми клопотань про надання земельних ділянок державної, комунальної власності у власність чи користування;

відновлено обов’язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (норма була зупинена на час військового стану);

продовжено до 2026 року пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

дозволити землекористувачам розміщення (без здійснення капітального будівництва) об‘єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування.

Читайте також: Неправильно зареєстровані земельні ділянки з 2025 року перейдуть у комунальну власність, – Мінагрополітики

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві юстиції попереджали, що за чинним законодавством власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, можуть їх втратити.