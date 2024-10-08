Цензура в Росії: Роскомнагляд заблокував популярний серед ІТ-фахівців месенджер Discord
Роскомнагляд доручив обмежити доступ до популярної платформи для спілкування та обміну повідомленнями Discord.
У відомстві пояснили блокування сервісу невиконанням вимог цензури – нібито Discord відмовився видаляти контент на вимогу влади РФ, пише російська редакція Forbes.
Раніше росіяни почали масово скаржитися на збій у роботі платформи, повідомляють місцеві ЗМІ.
Discord – система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) з підтримкою VoIP та відеоконференцій, призначена для використання різними спільнотами за інтересами. Платформа популярна серед геймерів та ІТ-фахівців, вирізняється високим рівнем анонімності та приватності.
Станом на 2021 рік у сервісі було зареєстровано близько 563 мільйонів користувачів та понад 196,2 мільйонів щомісячних активних користувачів.
