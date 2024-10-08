БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС продовжують зростати

За тиждень з 1 по 8 жовтня середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла ще на 54 копійок – до 33,77 грн за літр.

Від початку вересня літр автогазу АЗС подорожчав в середньому майже на 5 гривень, повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, за останній тиждень на 1 гривню за літр зросли ціни на автогаз у консолідованій мережі "Приват", а також на АЗС "Укрнафти", Shell, SOCAR, VST, "Олас", VostokGaz, "Рур груп", RLS, Luxwen і Rodnik.

Найменше – на 0,35 грн/л – подорожчало пальне у київській мережі KLO, до 34,89 грн/л.

В інших мережах вартість газу зросла у середньому на 0,37-0,83 грн/л.

Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС станом на 8 жовтня

Оператори ринку прогнозують подальше зростання вартості газу в гурті через зростання цін у закордонних постачальників. Це своєю чергою позначиться на цінниках на АЗС.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Ну а чо?Щоб корова давала більше молока ...треба менше кормити та більше доїти
08.10.2024 20:06 Відповісти
мета одна,
що з податками
що з тарифами
що з акцизами
і мета ця, задушити нас накуй!!!!
бо я не чув про зменшення зарплат та додаткових виплат тим у кого зарплата та доплати складають 150к+
от не чув, нікуя про це від слова зовсім!!!
але чув що до цих 150+ добавлять ще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.10.2024 20:10 Відповісти
Уже достали свей Европой. Да нет в Европе такого бардака. Там стоимость газа 50 процентов дешевле от стоимости 95 бензина. А еще в Европе нет таких зарплат и пенсий как в Украине.
08.10.2024 20:11 Відповісти
Значит скоро бензин подымут
Уравняют,так сказать
08.10.2024 20:22 Відповісти
а тем более нет такого населения генетических рабов воспитаных СССРом
08.10.2024 20:35 Відповісти
Європа тут не при чому. Просто діру в бюджеті цього разу вирішили залатати за рахунок підвищення акцизів на паливо. Тому що від України зараз ніхто ніякого підвищення не вимагає. Такі вимоги існують тільки відносно держав-членів ЄС, до того ж вони мають право імплементувати ці норми впродовж 10 років......
09.10.2024 08:07 Відповісти
Скотиняки.
08.10.2024 21:32 Відповісти
Рік на електро авто. Коли проїжджаю повз АЗС, останні волоси рухаються
09.10.2024 10:09 Відповісти
Продолжайте наживатся на населении. Заганять возвращатся к лошадям мопедам.

Украина деградирует с каждым годом. Страна не развивается !!!
09.10.2024 10:16 Відповісти

