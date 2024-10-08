Рада узаконила електронне посвідчення ветерана. Воно стане основним документом

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.

Урядовий законопроєкт №11376 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

У пресслужбі Мінветеранів пояснили, що після набуття чинності цим законом е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

Зараз же статус основного документа має паперове посвідчення. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у "Дії".

"Перехід до е-Посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням!", – пояснила очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Читайте також: Кабмін зробив крок для оформлення статусу УБД в автоматичному режимі

Вона зауважила, що е-Посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

Крім того, перехід до електронних посвідчень зменшить витрати на друкування та зберігання паперових документів. Це також сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій.

У Мінветеранів також додали, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе використовувати електронне посвідчення.

За даними міністерства, після запровадження е-Посвідчення ветерана у мобільному застосунку "Дія" такий електронний документ згенерували понад 300 тисяч осіб.