Велика приватизація: Фонд держмайна продав ОГХК за 4 мільярди. Хто стане покупцем?

Фонд державного майна України продав на приватизаційному онлайн-аукціоні державний пакет 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Переможець аукціону запропонував сплатити за це підприємство 3,94 мільярда гривень, це трохи більше за стартову ціну, встановлену на рівні 3,9 млрд грн, повідомляється у системі "Прозорро.Продажі".

Єдиним учасником аукціону і його переможцем стало ТОВ "Цемін Україна", якому не довелося підвищувати свою первинну пропозицію під час торгів.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизує ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

А что эта продажа дала украинцам?
Предприятие, которое является золотой жилой єкономики Украини, которое есть основным производителем титана в мире, которое оценивается в 300 млрд долларов, продали за 98 млн.
Зеля лишил наших детей будущего.
Эта компания, покупатель, Vodafon Украина купила в восемь раз дороже
Зеля на Телемарафон в год выделяет 1,6 млрд гривен.
Украина была основным поставщиком титана кацапам, судя по всему это одна из схем поставок титана кацапам.
09.10.2024 11:44 Відповісти
Це тепер тітанова руда поїде повним ходом на ерефію тіпа через Турцію, відати діючі мєсторождєнія титану Всі!! За копійки, хтось нажився гарно.
09.10.2024 12:26 Відповісти
Цитата Gennady Rgvd https://biz.censor.net/user/575842: "Зеля лишил наших детей будущего."
Ваших дітей позбавили майбутнього 73 відсотки долбоклювів. Життя "по приколу" не буває. В житті треба працювати і поважати себе.
09.10.2024 13:18 Відповісти
Не зрозуміло навіщо продавати титанові надра?звісно щоб знищити щось розуму не треба, а от зробити потрібен і розум і чесність, тому що, щоб купити тітан черга стоїть на 10 років вперед, як кажуть він їсти не просить, відгружай напівфабрикати і рахуй кошти, тому що це рідкоземельний метал без якого не можлие виробництво в стратегічних галузях, авіа,космос і оборонка. До речі ЕС запропонував Сербії в обмін на літіїві надра де буде їх частка 50% стати членом ЕС. А якщо потрібно розікрасти країну, зробити беззахісною, шкоду то активи з яких спокон вічно можливо було отримувати прибутки і валюту розпродають та щей офшорам.
09.10.2024 19:58 Відповісти

