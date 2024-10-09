Велика приватизація: Фонд держмайна продав ОГХК за 4 мільярди. Хто стане покупцем?

Фонд державного майна України продав на приватизаційному онлайн-аукціоні державний пакет 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Переможець аукціону запропонував сплатити за це підприємство 3,94 мільярда гривень, це трохи більше за стартову ціну, встановлену на рівні 3,9 млрд грн, повідомляється у системі "Прозорро.Продажі".

Єдиним учасником аукціону і його переможцем стало ТОВ "Цемін Україна", якому не довелося підвищувати свою первинну пропозицію під час торгів.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизує ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.