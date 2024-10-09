Велика приватизація: Фонд держмайна продав ОГХК за 4 мільярди. Хто стане покупцем?
Фонд державного майна України продав на приватизаційному онлайн-аукціоні державний пакет 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Переможець аукціону запропонував сплатити за це підприємство 3,94 мільярда гривень, це трохи більше за стартову ціну, встановлену на рівні 3,9 млрд грн, повідомляється у системі "Прозорро.Продажі".
Єдиним учасником аукціону і його переможцем стало ТОВ "Цемін Україна", якому не довелося підвищувати свою первинну пропозицію під час торгів.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.
Хто приватизує ОГХК?
ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.
Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.
Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.
АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.
Предприятие, которое является золотой жилой єкономики Украини, которое есть основным производителем титана в мире, которое оценивается в 300 млрд долларов, продали за 98 млн.
Зеля лишил наших детей будущего.
Эта компания, покупатель, Vodafon Украина купила в восемь раз дороже
Зеля на Телемарафон в год выделяет 1,6 млрд гривен.
Украина была основным поставщиком титана кацапам, судя по всему это одна из схем поставок титана кацапам.
Ваших дітей позбавили майбутнього 73 відсотки долбоклювів. Життя "по приколу" не буває. В житті треба працювати і поважати себе.