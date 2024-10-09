Рада запровадила авансовий податок для виробників спирту та біоетанолу

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу".

На засіданні у середу депутати підтримали відповідний законопроєкт №12038-1 одразу за основу та в цілому, повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації", – пояснив голова Комітету.

Гетманцев додав, що закон встановлює новий порядок визначення податкових зобов’язань з акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу, з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку.

Під гарантованим податковим зобов’язанням "розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу", додав голова Комітету.

Такі особливості справляння акцизного податку з виробленого на митній території України спирту етилового, біоетанолу передбачається запровадити на період "до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, але не довше ніж до 1 січня 2030 року".

При цьому розробити та затвердити порядок визначення максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового та біоетанолу ще має Кабмін. Уряд також повинен утворити або визначити орган державної влади або установу, уповноважену проводити розрахунок максимальної продуктивності такого обладнання.

Що відомо про підвищення податків?

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня.

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити авансові внески з податку на прибуток підприємств для АЗС.