БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 018 5

Рада запровадила авансовий податок для виробників спирту та біоетанолу

спирт

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу".

На засіданні у середу депутати підтримали відповідний законопроєкт №12038-1 одразу за основу та в цілому, повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації", – пояснив голова Комітету.

Гетманцев додав, що закон встановлює новий порядок визначення податкових зобов’язань з акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу, з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку.

Під гарантованим податковим зобов’язанням "розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу", додав голова Комітету.

Такі особливості справляння акцизного податку з виробленого на митній території України спирту етилового, біоетанолу передбачається запровадити на період "до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, але не довше ніж до 1 січня 2030 року".

При цьому розробити та затвердити порядок визначення максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового та біоетанолу ще має Кабмін. Уряд також повинен утворити або визначити орган державної влади або установу, уповноважену проводити розрахунок максимальної продуктивності такого обладнання.

Що відомо про підвищення податків?

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня. 

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити авансові внески з податку на прибуток підприємств для АЗС.

Автор: 

ВР (2937) податки (2556) парламент (1986) спирт (224)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..при азирове такое уже было .. чуваки не стали велосипед придумывать.. главное, чтобы убежать как киля не успели..
показати весь коментар
09.10.2024 13:36 Відповісти
Криза мінєт папізже
показати весь коментар
09.10.2024 14:02 Відповісти
цікаве оподаткування - а чи ті підприємства завше працюють на повну потужність?... повивозять обладнання та будуть гнати в чорну...
показати весь коментар
09.10.2024 13:43 Відповісти
повивозять обладнання - в нас країна вільна, МінЕконом напише "обладнання - унікальне" == вивіз заборонено. А докажи що в тебе колба не унікальне.
показати весь коментар
09.10.2024 14:15 Відповісти
Нормально. Не треба ніяких спостерігачів, відеокамер. Можете взагалі не працювати.
показати весь коментар
09.10.2024 14:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 