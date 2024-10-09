БЕБ знайшло підпільний завод з виготовлення свічок. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво та продаж свічок у Львівській області.

Під час обшуків на підпільному підприємстві вилучили майже 23 тис. свічок з маркуванням та три спеціальних станки для їх виготовлення, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підпільне виготовлення продукції із використанням логотипів відомої компанії організували п'ятеро осіб.

Нелегальне виробництво розташовувалося в нежитлових приміщеннях, які були обладнані спеціальними станками. За допомогою обладнання розтоплений парафін пресували та розливали у заздалегідь виготовлені полімерні колби.

"На готову продукцію наклеювали етикетки торгових марок. Надалі контрафакт продавали на території Львівської та Івано-Франківської областей", – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі БЕБ додали, що наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування).

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило підпільний завод з виробництва етилового спирту у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині ф