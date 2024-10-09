БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
11 155 18

БЕБ знайшло підпільний завод з виготовлення свічок. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво та продаж свічок у Львівській області.

Під час обшуків на підпільному підприємстві вилучили майже 23 тис. свічок з маркуванням та три спеціальних станки для їх виготовлення, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підпільне виготовлення продукції із використанням логотипів відомої компанії організували п'ятеро осіб.

Нелегальне виробництво розташовувалося в нежитлових приміщеннях, які були обладнані спеціальними станками. За допомогою обладнання розтоплений парафін пресували та розливали у заздалегідь виготовлені полімерні колби.

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

"На готову продукцію наклеювали етикетки торгових марок. Надалі контрафакт продавали на території Львівської та Івано-Франківської областей", – зазначається у повідомленні.

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

У пресслужбі БЕБ додали, що наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування).

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

БЕБ викрило незаконне виробництво свічок у Львівській області

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило підпільний завод з виробництва етилового спирту у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині  ф

Автор: 

Бюро економічної безпеки (488) Львівська область (296)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
😁 у хлопця була мрія, маленький свічний завадик, і ось тобі... якби був спиртзавод, або табачна фабоика, то змін би домовитися, а так...
показати весь коментар
09.10.2024 15:24 Відповісти
+6
Молодці!
Врятували країну і нарід від великої біди!
показати весь коментар
09.10.2024 15:43 Відповісти
+6
Нічого собі, оце успіх! Правда є питання, може БЕБ потрібно записати до окулістів, адже в них щось з зором - виробництво свічок в якійсь дірі вони побачили, а цілодобове виробництво "лівих" цигарок не бачать. Як не бачать і купу інших незаконних діянь - від продажу гуманітарки (що вже правда зменшилось, бо поменшало бажаючих відправляти в країну, де її крадуть) до бізнесів з мільйонними оборотами в місяць, але офіційно - ФОП з 300 000 грн. валу в рік.
показати весь коментар
09.10.2024 16:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😁 у хлопця була мрія, маленький свічний завадик, і ось тобі... якби був спиртзавод, або табачна фабоика, то змін би домовитися, а так...
показати весь коментар
09.10.2024 15:24 Відповісти
Я тут вже давно про свічні та тротуарноплиткові заводики писала))))

От і знайшли)))
показати весь коментар
09.10.2024 15:33 Відповісти
Нічого собі! Це вже успіх! Взяли таки клятих злочинців.
показати весь коментар
09.10.2024 15:41 Відповісти
Молодці!
Врятували країну і нарід від великої біди!
показати весь коментар
09.10.2024 15:43 Відповісти
Закрили цей заводик щоби українці не змогли економити на дорогій електрики.
А ще сиділи в темряві взимку і молили нашу владу як в раші. " Зєлєнській- памаґі !"
показати весь коментар
09.10.2024 15:50 Відповісти
А офшори ніц не видять, бо свій же по своє, правда?
показати весь коментар
09.10.2024 16:03 Відповісти
Нічого собі, оце успіх! Правда є питання, може БЕБ потрібно записати до окулістів, адже в них щось з зором - виробництво свічок в якійсь дірі вони побачили, а цілодобове виробництво "лівих" цигарок не бачать. Як не бачать і купу інших незаконних діянь - від продажу гуманітарки (що вже правда зменшилось, бо поменшало бажаючих відправляти в країну, де її крадуть) до бізнесів з мільйонними оборотами в місяць, але офіційно - ФОП з 300 000 грн. валу в рік.
показати весь коментар
09.10.2024 16:18 Відповісти
А отец Федор, как заведено у нас, отделался легким испугом...
показати весь коментар
09.10.2024 16:28 Відповісти
ПЕРЕМОГА! Чим би ви ще займалися...
показати весь коментар
09.10.2024 16:45 Відповісти
Кишенькова корумпована організація собі рейтинг накручує; цілу державу врятували від... від... від економічної раптової катастрофи !
показати весь коментар
09.10.2024 18:37 Відповісти
Круто,контактного алкоголю та тютюну чогось не знаходять
показати весь коментар
09.10.2024 17:22 Відповісти
ПОТУЖНО!!!!!!!
показати весь коментар
09.10.2024 17:51 Відповісти
а чого не виклали свічечки так красіво по всій підлозі, як купюри?
показати весь коментар
09.10.2024 17:58 Відповісти
Якщо читати новини з позиції оманська гнида і дєрьмак ставленики кремля і реванш ригоаналів то такі новини виглядають кумедно
показати весь коментар
09.10.2024 19:50 Відповісти
а коли це бидло - беб - побачить алігархов типа параші, бєні, єрмака та ін. лайно?
показати весь коментар
10.10.2024 14:56 Відповісти
Оце честь і слава бо яка праця цих бебів..а курва на передову цих гнид треба гнати...Сотні тисяч ухилянтів в поліцейських мундирах в тилу а гонять дідів старих в окопи.дойшло що депутат-підар Юрчишин подав законопроект на те щоб призивати 60+в тилові частини...
показати весь коментар
11.10.2024 16:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 