Постачання українського брухту до Придністров’я – це фінансування тероризму, – політолог

Якщо раніше українські експортери металобрухту скоювали суто економічні злочини, вивозячи за кордон стратегічну сировину без сплати будь-яких мит до бюджету, то з відновленням поставок брухту до невизнаного Придністров'я вони перейшли до фінансування тероризму.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи перше з початку повномасштабної війни відвантаження українського металобрухту до ПМР (Придністровська Молдовська Республіка, – ред.), передає Апостроф.

"Наразі "секретом Полішинеля" є те, як експортери металобрухту доводили на митниці його українське походження та отримували сертифікати EUR.1 задля його безмитного вивезення за кордон. ДБР, БЕБ та інші силові структури неодноразово відкривали карні справи, але жодна з них не дійшла до суду. Але все це – суто економічні злочини, тоді як поставки брухту до Придністров'я – це вже зовсім інша справа. Це, по суті, пряме фінансування тероризму та країни-агресора", – зауважив Давидюк.

Він також нагадав, що Придністровська Молдовська Республіка – це російський анклав на території Молдови, саме там розташований Молдовський метзавод, один із стовпів економіки самопроголошеного формування.

"Кремлівський диктатор Путін уже давно оголосив про намір прокласти сухопутний коридор до Придністров'я через Одеську область. А для цього йому потрібні джерела фінансування аби підтримувати життєздатность цього анклаву. Металургійний завод в Рибниці ідеально підходить під це завдання! Тобто, підтримуючи економіку ПМР, українські брухтарі фінансують російські війська на цій території, які спрямували свою зброю проти України, фінансують проросійські настрої в Одеській області", – підкреслив Давидюк.

За словами Давидюка, у 2018 році Україна запровадила економічні санкції проти Молдвського МЗ, але наступного року вони були зняті з незрозумілих причин.

"Але зараз в Україні війна, ми даємо відсіч рашистам на сході та на північному сході. Водночас, на заході нечистоплотні ділки забезпечують ворога, країну-терориста, стратегічною сировиною. Вочевидь, це вже питання до більш вагомих компетентних органів, яким чином український брухт "пройшов" нашу митницю без сплати жодного мита та "поїхав" до Придністров'я. Торгівля із країною-терористом – це вже справа СБУ та ГУР, які повинні покласти край цій схемі", – підсумував Давидюк.