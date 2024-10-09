Другий за величиною банк у Південно-Східній Азії припинить транзакції, пов’язані з Росією

Другий за величиною кредитор Сінгапуру – Oversea-Chinese Banking Corp. – припинить обробляти будь-які транзакції за участю Росії.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, фінансова корпорація повідомила в тому числі клієнтам приватних банків, що обмеження почнуть діяти з 1 листопада.

OCBC вказав на операційні труднощі в управлінні дотриманням нормативних вимог.

Згортаючи всі транзакції, пов’язані з Росією, крок OCBC показує, що банки стають більш обережними, оскільки повномасштабна війна Росії проти України тягнеться вже третій рік, що спричиняє додаткові санкції та перевірку.

Хоча в березні 2022 року уряд Сінгапуру запровадив односторонні цільові санкції проти Москви, спрямовані проти деяких російських банків, криптотрейдингу та експорту певних товарів, багато інших банківських операцій та діяльності з управління капіталом для сторін, які не потрапили під санкції, продовжуються.

За словами особи, транзакції, які OCBC і його підрозділ Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті грошові перекази за участю контрагентів у Росії. Вони охоплюють транспортування товарів, а також постачання або продаж товарів чи послуг за участю РФ.

Очікується, що ці обмеження не вплинуть на OCBC, оскільки протягом останніх двох років банк припинив відкривати нові рахунки для клієнтів, пов'язаних із Росією.

Про банк

Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited – сінгапурська багатонаціональна корпорація банківських та фінансових послуг зі штаб-квартирою в OCBC Center, Сінгапур.

OCBC Bank має активи понад 521,3 млрд сінгапурських доларів, що робить його другим за величиною банком у Південно-Східній Азії за активами. Він також є одним із найкращих банків у світі з рейтингом Aa1 від Moody's та рейтингом AA- від Standard & Poor's.