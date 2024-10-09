БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Міненерго закликали українців обмежити використання мікрохвильовок, бойлерів і електроопалення

У Міністерстві енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів напередодні опалювального сезону.

Таким чином, громадяни можуть допомогти енергетикам збалансувати енергетичну систему країни, пошкоджену внаслідок масованих обстрілів РФ, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у міністерстві закликали громадян:

  • відмовитись від використання бойлера, якщо у квартирі наявне централізоване гаряче водопостачання;
  • мінімізувати використання електричних радіаторів, конвекторів та "теплої підлоги";
  • мінімізувати використання електрочайника та мікрохвильової печі за наявності газової плити. Якщо плита електрична – обирати режими мінімальної потужності, особливо в години пікових навантажень. Індукційна плита споживає менше електроенергії завдяки швидкому нагріванню та принципу роботи, ніж звичайна інфрачервона;
  • під час купівлі нової побутової техніки (пральних машин, варильних панелей та духовок, холодильників тощо) обов’язково звертати увагу на клас енергоефективності. Оптимальний вибір – А+-А+++. Різниця в споживанні між технікою категорії А та В може складати 20-25%, з категорією С – до 50%.

Крім того, у Міненерго закликають споживачів вжити заходів для ощадливого споживання електроенергії:

  • замінити старі лампи розжарювання на сучасні LED-лампи – у такий спосіб на освітленні можна скоротити споживання у 10 разів (10-12 Вт проти 100 Вт);
  • встановити акумуляторні світильники, що реагують на рух, щоб пересуватись по квартирі в темну пору, не вмикаючи загальне освітлення;
  • вимикати з розеток усі зарядні пристрої, подовжувачі;
  • підключити послугу двотарифного обліку електроенергії. Завантажувати прання, ставити гаджети та акумулюючі пристрої на підзарядку краще під час дії нічного тарифу.

Читайте також: Міністр енергетики порадив українцям купувати на зиму генератори

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

опалення (578) електроенергія (4356) Галущенко Герман (219) опалювальний сезон (1174) Міненерго (952) відключення світла (613)
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
+4
Це звісно улюблена справа чиновників - обмежувати та закликати. А як щодо розумних рішень?
От наприклад, знаю людину, котра нещодавно закінчила будувати будинок. Знаєте яке там буде опалення? Основне електрика і резервне - дрова. Які причини - ціна підключення газу виявилась такою, що за ці кошти можна 10 років опалюватись електрикою, причому по європейських цінах.
Так може знизити вартість підключень газу, та зменшити бюрократизм процедури? Я впевнений, що можна пошукати ще непрямих, але дієвих варіантів.
P.S. Дрова, як резерв - бо є великі складнощі з якісними дровами, за адекватні гроші. Тому це більше для надзвичайних ситуацій.
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
+3
як обмежити коли все на електриці????
показати весь коментар
09.10.2024 21:11 Відповісти
як обмежити коли все на електриці????
показати весь коментар
09.10.2024 21:11 Відповісти
Коли взимку застосовували "графіки", не звертали увагу на те чи є людей газ. В будинках де все на електриці це особливо відчувалося. А маючи газ можна було хоч щось приготувати/розігріти, гарячого чаю випити...
показати весь коментар
10.10.2024 10:31 Відповісти
У Міністерстві енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів

(з підозрою):
Ви маєте щось проти потужності?
показати весь коментар
09.10.2024 21:16 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
Це звісно улюблена справа чиновників - обмежувати та закликати. А як щодо розумних рішень?
От наприклад, знаю людину, котра нещодавно закінчила будувати будинок. Знаєте яке там буде опалення? Основне електрика і резервне - дрова. Які причини - ціна підключення газу виявилась такою, що за ці кошти можна 10 років опалюватись електрикою, причому по європейських цінах.
Так може знизити вартість підключень газу, та зменшити бюрократизм процедури? Я впевнений, що можна пошукати ще непрямих, але дієвих варіантів.
P.S. Дрова, як резерв - бо є великі складнощі з якісними дровами, за адекватні гроші. Тому це більше для надзвичайних ситуацій.
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1844060402122166564 2 ч

«Усі три наші гідроелектростанції - Юрпільска, Кривоколінська на Гірському Тікичі та Лисянська на Гнилому не виробляють електроенергії. Працювати й далі собі на збиток ми не можемо», - заступник директора ТОВ «Гідроресурс-К». Главне, що Шурмі заплатили
показати весь коментар
09.10.2024 22:35 Відповісти
Цікаво що не перенести споживання на нічну годину, а обмежити в принципі. Дуже цікаво...
показати весь коментар
09.10.2024 23:30 Відповісти
Ідіть або спити, або на Майдан зранку.
показати весь коментар
10.10.2024 00:00 Відповісти
Телевізори з марахфоном не вмикати і будемо ще експортувати!
показати весь коментар
09.10.2024 23:59 Відповісти
Поки вони будуть спокійно собі сидіти перед каміном, у будинку який побудували на вкрадені з бюджету гроші, ви обмежуйте себе у всьому, бо не на часі ✊
показати весь коментар
10.10.2024 15:05 Відповісти

