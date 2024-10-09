У Міненерго закликали українців обмежити використання мікрохвильовок, бойлерів і електроопалення
У Міністерстві енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів напередодні опалювального сезону.
Таким чином, громадяни можуть допомогти енергетикам збалансувати енергетичну систему країни, пошкоджену внаслідок масованих обстрілів РФ, повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, у міністерстві закликали громадян:
- відмовитись від використання бойлера, якщо у квартирі наявне централізоване гаряче водопостачання;
- мінімізувати використання електричних радіаторів, конвекторів та "теплої підлоги";
- мінімізувати використання електрочайника та мікрохвильової печі за наявності газової плити. Якщо плита електрична – обирати режими мінімальної потужності, особливо в години пікових навантажень. Індукційна плита споживає менше електроенергії завдяки швидкому нагріванню та принципу роботи, ніж звичайна інфрачервона;
- під час купівлі нової побутової техніки (пральних машин, варильних панелей та духовок, холодильників тощо) обов’язково звертати увагу на клас енергоефективності. Оптимальний вибір – А+-А+++. Різниця в споживанні між технікою категорії А та В може складати 20-25%, з категорією С – до 50%.
Крім того, у Міненерго закликають споживачів вжити заходів для ощадливого споживання електроенергії:
- замінити старі лампи розжарювання на сучасні LED-лампи – у такий спосіб на освітленні можна скоротити споживання у 10 разів (10-12 Вт проти 100 Вт);
- встановити акумуляторні світильники, що реагують на рух, щоб пересуватись по квартирі в темну пору, не вмикаючи загальне освітлення;
- вимикати з розеток усі зарядні пристрої, подовжувачі;
- підключити послугу двотарифного обліку електроенергії. Завантажувати прання, ставити гаджети та акумулюючі пристрої на підзарядку краще під час дії нічного тарифу.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(з підозрою):
Ви маєте щось проти потужності?
От наприклад, знаю людину, котра нещодавно закінчила будувати будинок. Знаєте яке там буде опалення? Основне електрика і резервне - дрова. Які причини - ціна підключення газу виявилась такою, що за ці кошти можна 10 років опалюватись електрикою, причому по європейських цінах.
Так може знизити вартість підключень газу, та зменшити бюрократизм процедури? Я впевнений, що можна пошукати ще непрямих, але дієвих варіантів.
P.S. Дрова, як резерв - бо є великі складнощі з якісними дровами, за адекватні гроші. Тому це більше для надзвичайних ситуацій.
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1844060402122166564 2 ч
«Усі три наші гідроелектростанції - Юрпільска, Кривоколінська на Гірському Тікичі та Лисянська на Гнилому не виробляють електроенергії. Працювати й далі собі на збиток ми не можемо», - заступник директора ТОВ «Гідроресурс-К». Главне, що Шурмі заплатили