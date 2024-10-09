У Міненерго закликали українців обмежити використання мікрохвильовок, бойлерів і електроопалення

У Міністерстві енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів напередодні опалювального сезону.

Таким чином, громадяни можуть допомогти енергетикам збалансувати енергетичну систему країни, пошкоджену внаслідок масованих обстрілів РФ, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у міністерстві закликали громадян:

відмовитись від використання бойлера, якщо у квартирі наявне централізоване гаряче водопостачання;

мінімізувати використання електричних радіаторів, конвекторів та "теплої підлоги";

мінімізувати використання електрочайника та мікрохвильової печі за наявності газової плити. Якщо плита електрична – обирати режими мінімальної потужності, особливо в години пікових навантажень. Індукційна плита споживає менше електроенергії завдяки швидкому нагріванню та принципу роботи, ніж звичайна інфрачервона;

під час купівлі нової побутової техніки (пральних машин, варильних панелей та духовок, холодильників тощо) обов’язково звертати увагу на клас енергоефективності. Оптимальний вибір – А+-А+++. Різниця в споживанні між технікою категорії А та В може складати 20-25%, з категорією С – до 50%.

Крім того, у Міненерго закликають споживачів вжити заходів для ощадливого споживання електроенергії:

замінити старі лампи розжарювання на сучасні LED-лампи – у такий спосіб на освітленні можна скоротити споживання у 10 разів (10-12 Вт проти 100 Вт);

встановити акумуляторні світильники, що реагують на рух, щоб пересуватись по квартирі в темну пору, не вмикаючи загальне освітлення;

вимикати з розеток усі зарядні пристрої, подовжувачі;

підключити послугу двотарифного обліку електроенергії. Завантажувати прання, ставити гаджети та акумулюючі пристрої на підзарядку краще під час дії нічного тарифу.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.