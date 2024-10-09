Реєстр арештованих активів АРМА визнали об’єктом критичної інфраструктури. Що це передбачає?

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА, Реєстр АРМА), внесено до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Таким чином АРМА відтепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури як власник Реєстру.

"Реєстр АРМА визнано об'єктом критичної інфраструктури. Це досягнення команди Нацагентства спільно з іншими органами покладає на нас обов'язок захищати цей ресурс від загроз і відкриває нові можливості для діалогу з партнерами щодо його модернізації. Це дасть поштовх розвитку наших інформаційних систем, особливо їх захищеності. Наступна мета – визнання наших систем об'єктом критичної інформаційної інфраструктури", –заявив заступник голови АРМА Станіслав Петров.

Про Єдиний державний реєстр активів

ЄДРАА є елементом цифрової інфраструктури України. Ним користуються суди, правоохоронні, антикорупційні та інші державні органи для ефективного управління арештованими активами та забезпечення прозорості кримінальних проваджень.

Він містить дані про всі активи, які арештовані у кримінальних справах, що є критичним для боротьби з корупцією та економічними злочинами.

Наразі ЄДРАА налічує понад 324 тис. записів, із них 72 тис. – активи в управлінні АРМА.

Лише цього року за рахунок ефективного управління активами АРМА забезпечило надходження майже 2 млрд грн до Державного бюджету України.

Публічність Реєстру запобігає корупційним ризикам у сфері управління арештованими активами, забезпечуючи прозорість та підзвітність процесів. Це дозволяє громадськості та журналістам моніторити рух арештованих активів, що є важливим інструментом громадського контролю.

Визнання Реєстру об'єктом критичної інфраструктури передбачає впровадження додаткових заходів безпеки та посилення захисту від кібератак. Це гарантує безперебійну роботу системи та захист чутливих даних від несанкціонованого доступу чи маніпуляцій.

Такий статус також дозволяє залучити додаткові ресурси для модернізації та розвитку Реєстру, що в перспективі підвищить його ефективність та функціональність.

Також цей крок сприяє посиленню міжнародної співпраці у сфері управління арештованими активами, оскільки підвищує довіру іноземних партнерів до української системи та створює передумови для інтеграції з відповідними міжнародними реєстрами та базами даних.​​​​​​​​​​​​​​​​