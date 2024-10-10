Росія в бюджеті на наступний рік хоче урізати важливі видатки заради фінансування війни, – британська розвідка

Новий проєкт бюджету Росії на 2025 рік, запропонований російським урядом, демонструє, що Кремль готовий урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

30 вересня 2024 року російський уряд подав до Держдуми РФ проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трлн руб. ($447 млрд). Запропонований бюджет передбачає приблизно 25% зростання оборонних видатків у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік.

Загалом видатки на оборону становлять 32% бюджету 2025 року, порівняно з 2021 роком – тоді цей показник був 14,5%.

"Новий бюджет демонструє, що Росія продовжує надавати пріоритет фінансуванню війни над внутрішніми потребами", – сказано в повідомленні британського відомства, зазначаючи, що, наприклад, соціальні видатки скоротяться на 16% у 2025 році.

"Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію. Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%", – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що дефіцит федерального бюджету Росії у 2024 році може виявитися вищим, ніж прогнозує влада: 2,9 трлн ($32 млрд за поточним курсом або 1,5% від ВВП Росії) замість запланованих 2,12 трлн руб. У 2025-2026 роках цей показник лише збільшуватиметься.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну