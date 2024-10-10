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Новини
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В Україну до кінця року ввезуть понад 1 ГВт енергопотужностей, – Міненерго

Галущенко Герман

До кінця року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей – цим займається не лише держава, а й бізнес.

Таку думку вислови міністр енергетики Герман Галущенко під час заходу "Енергія бізнесу", передає Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року", – сказав він.

За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.

Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.

"Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати електроенергію в ринок", – пояснив Галущенко.

Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.

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Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

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А з тих 59 штук, що були поставлені минулого року нашими партнерами і з яких на середину літа була підключена лише одна, все вже задіяно?

До речі! А це на додаток до обіцяного найвеличнішим гігавату чи це він і є?
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10.10.2024 10:57 Відповісти
І що , а проекти? А встановити?
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10.10.2024 11:02 Відповісти
Дехто потирає руки , є з чого поживитись .
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10.10.2024 11:03 Відповісти
Це як в анекдоті - носити електрику відрами.
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10.10.2024 11:34 Відповісти
ввезуть або введуть ?
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10.10.2024 11:49 Відповісти
й ввезуть, й запустять.. . ну в такі балачки повірить лише дурнувата зе-лупа. власне, це й повідомлення не для народу, а винятково для неголеного ******* у спортивному костюмі.
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10.10.2024 12:17 Відповісти
Казкарі, ля... Де, на папері?
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10.10.2024 14:49 Відповісти

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