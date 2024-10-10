В Україну до кінця року ввезуть понад 1 ГВт енергопотужностей, – Міненерго
До кінця року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей – цим займається не лише держава, а й бізнес.
Таку думку вислови міністр енергетики Герман Галущенко під час заходу "Енергія бізнесу", передає Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року", – сказав він.
За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.
Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.
"Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати електроенергію в ринок", – пояснив Галущенко.
Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
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