Мінагрополітики запустило сервіс "єТваринництво"

Міністерство аграрної політики та продовольства з 10 жовтня запускає новий сервіс "єТваринництво". Це електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.

Як наголосив міністр аграрної політики Віталій Коваль, впровадження сервісу "в рази спростить" відповідні процедури для фермерів.

"Відсьогодні, щоб присвоїти відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг", – зазначив він.

Схожа процедура впроваджується і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

"єТваринництво – це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, у липні в Україні запустили електронну систему управління рибною галуззю – еРиба.