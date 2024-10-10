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Новини
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Мінагрополітики запустило сервіс "єТваринництво"

Молочна ферма

Міністерство аграрної політики та продовольства з 10 жовтня запускає новий сервіс "єТваринництво". Це електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.

Як наголосив міністр аграрної політики Віталій Коваль, впровадження сервісу "в рази спростить" відповідні процедури для фермерів.

"Відсьогодні, щоб присвоїти відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг", – зазначив він.

Схожа процедура впроваджується і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

"єТваринництво – це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, у липні в Україні запустили електронну систему управління рибною галуззю – еРиба.

Автор: 

тварини (87) Мінагрополітики (1374) Коваль (34)


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тобто - Є Тварюки!
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10.10.2024 11:36 Відповісти
портал данних про ОП та слуг? 100% тваринництво
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10.10.2024 11:36 Відповісти
*******...
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10.10.2024 11:37 Відповісти
пропоную сервіс верховної зради та й не тільки-"єкрадівництво"...
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10.10.2024 11:42 Відповісти
треба цей сервіс розбити на 2. ******** та еКорабельництво ))
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10.10.2024 11:43 Відповісти
Це замість *******?
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10.10.2024 13:23 Відповісти

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