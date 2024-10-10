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Новини
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Закон про інвестнянь запрацював: У черзі на бюджетну підтримку – лижний курорт, доньки Злочевського і "Ковальська"

злочевский

Міністерство економіки планує до кінця цього року підписати ще один інвестиційний договір про надання державної підтримки проєктам зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Свої заявки на отримання пільг від держави подали будівельна група "Ковальська", власник мережі АЗС ОККО Віталій Антонов та доньки міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, пише українська редакція Forbes.

Зокрема, окрім групи "Ковальська", заявки на держпідтримку за законом про інвестнянь подали ТОВ "Рожанка Парк" та ТОВ "Славські", які входять до "Універсальної інвестиційної групи" засновника OKKO Group Віталія Антонова. Ці компанії активно скуповували землю у Карпатах на території Славської територіальної громади, саме там Антонов планує збудувати гірськолижний курорт, що перевершить "Буковель".

Четверта компанія, яка подала заявку – ТОВ "Техагро", що раніше заявляла про намір побудувати зерновий термінал у порту "Південний". Кінцевими бенефіціарами компанії є Ганна і Карина Злочевські, дочки міністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського. Саме на них колишній міністр, який після низки корупційних скандалів живе у Монако, переписав свій бізнес в Україні.

Читайте також: Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Серед двох перших проєктів – аквапарк нардепа Палиці на Буковелі

Як повідомлялося, 4 жовтня Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір буде укладено між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір укладуть з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Нагадаємо, цього року у держбюджеті передбачено 3 мільярди гривень на державну підтримку проєктів зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

На наступний рік у Мінекономіки розраховують на аналогічну суму, розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Автор: 

інвестиції (1544) Карпати (63) курорт (37) інвестори (303) Мінекономрозвитку (2015) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+15
Ну що ж сказати.....нам таки піздець
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10.10.2024 14:14
+12
Самі нужденні чекають на розпил бюджету. Ну в принципі все було зрозуміло з самого початку. Допоки ********* керують-країна з ями не вибереться.
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10.10.2024 14:37
+9
Є-няня, слава Богу, в ЗСУ и всего хватает и зп большие
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10.10.2024 14:12
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Не часі,недолугі.
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10.10.2024 14:11 Відповісти
Є-няня, слава Богу, в ЗСУ и всего хватает и зп большие
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10.10.2024 14:12 Відповісти
а ніхто не запитав у сестер злочевськиз,
звідки бабло???
якщо від тата, то чому не конфісковані,?7?
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10.10.2024 19:06 Відповісти
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10.10.2024 14:12 Відповісти
Зменшення CAPEX за рахунок компенсчації на інженерну інфраструктуру - чудово.
Але б краще розібралися з ПДВ при імпорті обладнання. З тим відшкодуванням - усі мізки винесуть.
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10.10.2024 14:13 Відповісти
Ну що ж сказати.....нам таки піздець
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10.10.2024 14:14 Відповісти
Тепер точно.
Скандально новина, про неприховане розкрадання бюджету на користь приватних компаній журналістами зараз подається як " позитивна новина"
Всі мовчать і мовчатимуть.
Зебіли( яких як не крути 73 відсотка лишилося), це навіть не прихильність артисту, що вміє кривлятися, а розумовий інфантілізм, що ніколи у суспільстві не зникне..
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10.10.2024 16:41 Відповісти
Так.
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10.10.2024 19:52 Відповісти
Невже не видно хто заправляє в Україні....
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10.10.2024 14:18 Відповісти
Преміальні - в студію! Зрозуміло, в яку?
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10.10.2024 14:21 Відповісти
Україні потрібні не няні, а дійсна (не фейкова від зєлі) боротьба з корупцією.
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10.10.2024 14:28 Відповісти
тоді не буде зелі і ермака , так що це - мріїї
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10.10.2024 14:38 Відповісти
Самі нужденні чекають на розпил бюджету. Ну в принципі все було зрозуміло з самого початку. Допоки ********* керують-країна з ями не вибереться.
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10.10.2024 14:37 Відповісти
Своїм людям щедрі відкати з кишені бюджету.
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10.10.2024 14:37 Відповісти
сиротки....
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10.10.2024 14:40 Відповісти
таки нам потрібна не няня а гільйотина та виконавець робіт
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10.10.2024 14:50 Відповісти
Виконавець-робот, який буде працювати, як конвеєр.

Реально тут треба бошки рубати у маштабах геноциду.
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11.10.2024 01:32 Відповісти
Публічні заклики до геноциду (ч.2 ст.
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11.10.2024 08:01 Відповісти
Свій до свого по своє
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10.10.2024 15:15 Відповісти
з яких це часів ДЕРЖАВНА власність стала *своя*???
А точно, з літа 2019....
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10.10.2024 19:32 Відповісти
Ще раніше.
''Традиції'' запроваджені ще Кучмою.
Відмінність лише в тому, що кожен сьорбає з державного корита під власним соусом.
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10.10.2024 20:10 Відповісти
Нам потрібно якось вижити попри те що робить влада... Що нам до якихось няь і мегаінвесторів? Дайте жити громадянам-підприємцям, і ми самі заробимо! А не дусіть податками і бусіками! А далі недолуго завечете чорних і інвесторів. Божевілля, думаю навіть з африки не захочуть тікати в Україну, бо мабуть і там про бусіки чули.
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10.10.2024 15:29 Відповісти
Та ясно що продовжать нянчитись з корупціонерами.
Зебіл викохав вже не одного мільярдера за рахунок ідіотів, які оце все обрали.
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10.10.2024 15:59 Відповісти
Ці гроші треба дати малим фермерам !
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10.10.2024 15:59 Відповісти
Ніяких грошей, нікому із приватників недавати.
Заборонити під страхом розстрілу. Вже під благі наміри " видали всю Україну"
Не в змозі вести прибутковий бізнес?
Погано, але тоді звільни землі тому, хто в змозі.
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10.10.2024 16:45 Відповісти
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10.10.2024 16:22 Відповісти
мда

бідним - повістки і бусики

багатим - держ підтримка

потім дивуються: а де ж добровольці?
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10.10.2024 16:40 Відповісти
Всі за тобою у "Велику Британію" на лубянці потягнулися
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10.10.2024 16:46 Відповісти
заїбісь....
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10.10.2024 17:30 Відповісти
Сплошні злочевські(((
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10.10.2024 19:07 Відповісти
Злочевский - говорящая фамилия. Браток походу с 90х не передевался.
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10.10.2024 19:46 Відповісти
На фронті волають, що зброї не вистачає, солдатів кормлять гівном, а тут мільярди на курорти та аквапарки... Вони там вже зовсім під собою землі не відчувають???
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10.10.2024 19:53 Відповісти

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