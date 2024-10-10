Закон про інвестнянь запрацював: У черзі на бюджетну підтримку – лижний курорт, доньки Злочевського і "Ковальська"
Міністерство економіки планує до кінця цього року підписати ще один інвестиційний договір про надання державної підтримки проєктам зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".
Свої заявки на отримання пільг від держави подали будівельна група "Ковальська", власник мережі АЗС ОККО Віталій Антонов та доньки міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, пише українська редакція Forbes.
Зокрема, окрім групи "Ковальська", заявки на держпідтримку за законом про інвестнянь подали ТОВ "Рожанка Парк" та ТОВ "Славські", які входять до "Універсальної інвестиційної групи" засновника OKKO Group Віталія Антонова. Ці компанії активно скуповували землю у Карпатах на території Славської територіальної громади, саме там Антонов планує збудувати гірськолижний курорт, що перевершить "Буковель".
Четверта компанія, яка подала заявку – ТОВ "Техагро", що раніше заявляла про намір побудувати зерновий термінал у порту "Південний". Кінцевими бенефіціарами компанії є Ганна і Карина Злочевські, дочки міністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського. Саме на них колишній міністр, який після низки корупційних скандалів живе у Монако, переписав свій бізнес в Україні.
Як повідомлялося, 4 жовтня Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".
Перший договір буде укладено між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір укладуть з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.
Нагадаємо, цього року у держбюджеті передбачено 3 мільярди гривень на державну підтримку проєктів зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".
На наступний рік у Мінекономіки розраховують на аналогічну суму, розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"
Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".
Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.
Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.
Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.
Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.
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звідки бабло???
якщо від тата, то чому не конфісковані,?7?
Але б краще розібралися з ПДВ при імпорті обладнання. З тим відшкодуванням - усі мізки винесуть.
Скандально новина, про неприховане розкрадання бюджету на користь приватних компаній журналістами зараз подається як " позитивна новина"
Всі мовчать і мовчатимуть.
Зебіли( яких як не крути 73 відсотка лишилося), це навіть не прихильність артисту, що вміє кривлятися, а розумовий інфантілізм, що ніколи у суспільстві не зникне..
Реально тут треба бошки рубати у маштабах геноциду.
А точно, з літа 2019....
''Традиції'' запроваджені ще Кучмою.
Відмінність лише в тому, що кожен сьорбає з державного корита під власним соусом.
Зебіл викохав вже не одного мільярдера за рахунок ідіотів, які оце все обрали.
Заборонити під страхом розстрілу. Вже під благі наміри " видали всю Україну"
Не в змозі вести прибутковий бізнес?
Погано, але тоді звільни землі тому, хто в змозі.
бідним - повістки і бусики
багатим - держ підтримка
потім дивуються: а де ж добровольці?