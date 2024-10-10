Євросоюз може знову відкласти запровадження нової системи контролю на кордонах, – ЗМІ

У Євросоюзі втретє відкладають плани щодо запровадження процедури зняття відбитків пальців у пасажирів, які в'їжджають до ЄС з 10 листопада. Франція, Німеччина та Нідерланди висловили занепокоєння з цього приводу.

Про це пише The Guardian з посиланням на дипломатів, передає Європейська правда.

Запровадження системи в'їзду-виїзду (EES), яка вимагає від громадян країн, що не є членами ЄС, здати відбитки пальців або сфотографуватися перед в'їздом до Шенгенської зони, вже двічі відкладалося.

Її мали запровадити влітку минулого року, але Франція висловила занепокоєння, що це матиме негативний вплив на проведення чемпіонату світу з регбі восени минулого року та Олімпійських ігор влітку цього року. Його перенесли на 6 жовтня цього року, а потім знову відклали до листопада на тлі побоювань щодо зриву поїздок до ЄС у шкільний сезон.

Джерела серед дипломатів ЄС заявили в середу, що існує дуже мало шансів на те, що будь-яка версія нової системи в'їзду-виїзду буде готова до впровадження через чотири тижні, попри офіційне оголошення дати її запуску Єврокомісією минулого місяця.

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На зустрічі міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі 10 жовтня столиці ЄС будуть проінформовані про плани на випадок непередбачуваних обставин, причому очікується, що будуть представлені альтернативні варіанти.

Один з них передбачає поетапний запуск всієї схеми порт за портом і аеропорт за аеропортом протягом місяців або навіть року.

Інший може передбачати запровадження "EES Lite" наступного року в поки що не визначену дату, коли дані з паспортів завантажуватимуться в центральну базу даних, а дані про відбитки пальців або розпізнавання обличчя будуть зніматися в іншому місці або пізніше. Однією з найбільших проблем у таких місцях, як порт Дувр, є затримки, спричинені тим, що пасажирам доводиться виходити з автомобілів чи автобусів, щоб зняти відбитки пальців.

Ще один варіант – змінити правила ЄС, які вимагають зняття біометричних даних на кордонах, дозволивши туристам та іншим особам завантажувати біометричні дані в застосунок або в безпечних місцях за межами портів чи аеропортів.

Одне з джерел повідомило, що це "невеликий безлад", і лідери ЄС намагаються вирішити, як діяти далі, не "втрачаючи обличчя".

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Як відомо, Франція, Німеччина і Нідерланди відповідають за 40% всього в'їзного трафіку до ЄС через великі аеропорти.

На початку вересня ці три країни направили до Єврокомісії лист, в якому повідомили, що не готові до нової системи. Відтоді переговори продовжуються, але рішення так і не було знайдено.

Зазначається, що причиною затримок є система взаємодії кожної країни з агентством eu-Lisa, яке управляє технологіями і базами даних для блоку у сфері вільного пересування, безпеки і правосуддя.

"Саме eu-Lisa, схоже, ще не готова. Це проблема, і комісія повинна буде розповісти нам, як вони бачать спосіб прискорити її створення до такої міри, щоб вона запрацювала до 10 листопада, але я сумніваюся в цьому", – сказав один дипломат, обізнаний з цим питанням.

Раніше повідомлялося, що система EES має запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада.