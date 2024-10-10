До 10 років тюрми: Рада посилила покарання за незаконне вирубування дерев

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини".

Відповідний законопроєкт №665 у другому читанні підтримали 242 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказано удосконалення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконну вирубку лісів.

Для цього ухвалений закон пропонує:

встановити відповідальність за незаконне вирубування дерев чи чагарників, пошкодження або знищення у будьякий спосіб дерев або чагарників (стаття 65 КУпАП). Такі порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 3400 - 11 900, на посадових осіб від 5100 - 15300 грн;

встановити відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, які підтверджують законність їх походження (нова стаття 65-2 КУпАП). Такі порушення каратимуться штрафом у розмірі 510 - 1530 грн для громадян та 3400 - 15300 для посадових осіб;

посилити відповідальність за самовільне здійснення побічних лісових користувань в лісах і на землях лісогосподарського призначення (ст. 70 КУпАП "Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід"). Таке порушення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі від 425 - 850 грн, на посадових осіб від 1700 до 5100 грн;

встановити кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження лісу, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною чи іншою рослинністю вогнем або іншим загальнонебезпечним способом (ст. 245 ККУ). Таке порушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі 51 000 - 85 000 грн або виправними роботами на строк до одного року;

посилити кримінальну відповідальність за незаконне вирубування дерев чи чагарників (ст. 246 ККУ). Таке правопорушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 34 000 – 170 000 грн або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, а під час воєнного стану – до 10 років;

встановити відповідальність за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність їх походження (нова стаття 246-1 ККУ). Таке правопорушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 34000 – 425 000 грн, а максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони".

Закон дозволяє спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України та інших законних військових формувань.