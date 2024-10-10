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До 10 років тюрми: Рада посилила покарання за незаконне вирубування дерев

буковина,лес

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини".

Відповідний законопроєкт №665 у другому читанні підтримали 242 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказано удосконалення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконну вирубку лісів.

Для цього ухвалений закон пропонує:

  • встановити відповідальність за незаконне вирубування дерев чи чагарників, пошкодження або знищення у будьякий спосіб дерев або чагарників (стаття 65 КУпАП). Такі порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 3400 - 11 900, на посадових осіб від 5100 - 15300 грн;
  • встановити відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, які підтверджують законність їх походження (нова стаття 65-2 КУпАП). Такі порушення каратимуться штрафом у розмірі 510 - 1530 грн для громадян та 3400 - 15300 для посадових осіб;
  • посилити відповідальність за самовільне здійснення побічних лісових користувань в лісах і на землях лісогосподарського призначення (ст. 70 КУпАП "Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід"). Таке порушення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі від 425 - 850 грн, на посадових осіб від 1700 до 5100 грн;
  • встановити кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження лісу, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною чи іншою рослинністю вогнем або іншим загальнонебезпечним способом (ст. 245 ККУ). Таке порушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі 51 000 - 85 000 грн або виправними роботами на строк до одного року;
  • посилити кримінальну відповідальність за незаконне вирубування дерев чи чагарників (ст. 246 ККУ). Таке правопорушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 34 000 – 170 000 грн або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, а під час воєнного стану – до 10 років;
  • встановити відповідальність за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність їх походження (нова стаття 246-1 ККУ). Таке правопорушення каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 34000 – 425 000 грн, а максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони".

Закон дозволяє спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України та інших законних військових формувань.

Автор: 

ВР (2889) закон (1488) ліс (303) парламент (1959) деревина (42)


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Топ коментарі
+17
Запроданцями, які коригують ворожі ракети - 5 років позбавлення волі. Приніс суху гілляку з лісу і зберігаєш без документів - 10 років позбавлення волі. Арифметика цікава. Це так Буратіно про родичів піклується
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10.10.2024 17:37
+10
Штраф за сбор грибов? Вы там ипанулись?
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10.10.2024 17:58
+8
Тобто це коли я в себе біля будинку спиляю сухе дерево, яке колись посадив, то мені 10 років.
А якщо коля каклєта буде зносити карпатські ліси, то назвуть санітарною вирубкою
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10.10.2024 17:53
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Правила форума Рада форумчан
покарання, дадьку з сокирою?
а, тому хто надав наказ? або тому, хто заплатив?
або керівнику будівельної кампанії, що вирішила будувати у парку?
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10.10.2024 17:29 Відповісти
Та досить того брєда про дядька з сокирою. Я виріс у лісі. І знаю цілі села і цілі вулиці в селах де повно бічей які ніде не працюють, а кожен день по підводі возять на пилораму по пару так би мовити дерев. І так десятиріччями. Бухають і крадуть ліс. А був би у цього дядька вагон або фура, то він би фурами вивозив. Він просто свою фуру колись пробухав. А інший такий самий не пробухав, тому краде фурами. Досить знущатися з лісу як дядькам з сокирою, так і без сокири. Ха ха ха.
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10.10.2024 18:02 Відповісти
дядька з сокирою, рубає пару трійку дерев, отримає десять років.
дядька в італійському костюмі зі швейцарським годинником, знищує гектарами, отримує мєдальку, респект та поважуху від керівництва державою.
а твої сусіди з кожною черговою підводою, просто зіп'ються і якось подохнуть в тому лісі обнявши зрубане дерево.
так зрозуміло?
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10.10.2024 18:38 Відповісти
Той дядько із годинником ніколи бензопилу в руки не візьме. А отой бухарь без годинника наріжте і тому з годинником і собі заодно. Я сам на власні очі бачив по скільки ріжуть оті дядьки. Кожен день, кожен день. Працювати не треба. Є ліс . Кожен день тільки ріже і бухає. Є такі що жодного дня в трудовій книжці. Чому? Тому що є ліс. Пилорама. Ліси голі. Те що зараз є це не ліси, а незрілі посадки. Може ще десь у заказниках щось залишилося. Поодинокі зрілі дерева. Сходіть у ліс і подивіться. Те що ви бачите з дороги у авто це молодий ліс. Якого нема чого взагалі чіпати. Нікому. Оті бухарі вже спиті і здихають. Туди їм і дорога. Не буде кому працювати на того хто з годинником. Отак зрозуміліше. Ха ха ха.
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10.10.2024 19:23 Відповісти
І про крадіжки лісу докладніше. Клепається липовий папірець отим дядьком з годинником на 100 тис.кубів і дає алкашу з бензопилою. Той алкаш ріже не 100 тис. кубів, а 200 тис. кубів. При транспортуванні показує що везе 100 тис., а насправді 200. Дядько з годинником отримує свої 100 тис. а інші 100 ділять між собою всі інші алкаші. Що не зрозумілого? Задача дядька з годинником лише сфабрикувати папери. А той алкаш добре розуміє що він робить. Він краде. Краде у громади і наступного покоління. Ха ха ха.
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10.10.2024 19:33 Відповісти
Запроданцями, які коригують ворожі ракети - 5 років позбавлення волі. Приніс суху гілляку з лісу і зберігаєш без документів - 10 років позбавлення волі. Арифметика цікава. Це так Буратіно про родичів піклується
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10.10.2024 17:37 Відповісти
бо, ракети руйнують залізо бетонні споруди, а дядька з сокирою, по живому ріже.
(чорний гумор)
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10.10.2024 18:40 Відповісти
Тобто це коли я в себе біля будинку спиляю сухе дерево, яке колись посадив, то мені 10 років.
А якщо коля каклєта буде зносити карпатські ліси, то назвуть санітарною вирубкою
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10.10.2024 17:53 Відповісти
ніфіга ти хватив.
коля каклєта, особистий бульдог зе!лідора і кум опікуна зе!гундоса.
так шо, того.......
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10.10.2024 18:42 Відповісти
Тут мова про ліси та землі сільськогосподарського призначення. А на своїй земельній ділянці ви можете робити те, що вважаєте за потрібне. А от штрафи за збирання грибів, суниць, випас худоби та сінокосіння в лісі - то дійсно дурість.
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10.10.2024 20:17 Відповісти
Спробуйте, без дозволу горзелентреста, спиляти сухе дерево біля підʼїзду. Може не десять років, а штраф доведеться платити.
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11.10.2024 00:49 Відповісти
І не треба придурюватись - зелені падлюки спиляють усі ліси, а закон потрібен, щоби пиляти могли лише вони.
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11.10.2024 00:53 Відповісти
Почитав першоджерела. Все оце ,про що у статті не має відношення до громадян, які використовують дари лісів для власних потреб( див. статтю № 66 ЛІСОВОГО КОДЕКСУ України).
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11.10.2024 05:45 Відповісти
А до кого має відношення, до інопланетян?
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11.10.2024 12:48 Відповісти
Спеціально для таких "веселих "написав- ДАРИ ЛІСІВ!!! тому ,що людей нормальних ,не крадіїв деревини цікавлять в першу чергу гриби та ягоди ,а дерева ,в тому числі і спиляні ,то і є ліс.
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11.10.2024 13:15 Відповісти
Бо написане схоже на якусь незрозумілу маячню, яка жодним чином не спростовує штрафи за збирання грибів, суниць, випас худоби та сінокосіння в лісі
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11.10.2024 13:36 Відповісти
Штраф за сбор грибов? Вы там ипанулись?
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10.10.2024 17:58 Відповісти
виніс з лісу три сироїжки, заплати 800 грн.
а ти як хотів? ти ж їх не саджав!
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10.10.2024 18:44 Відповісти
На рубку лісу в Карпатах це ніяк не вплине. Зато це дуже на руку всяким місцевим сєпарним князькам на сході. Коли ти рубаєш ліс на бліндаж, одразу місцева мразота, яка робила референдуми, обвішувалась колорадськими лєнтами і мала би сидіти в буцигарні - натомість прибігає до тебе з таким самим місцевим прокурорішкою і погрожує криміналом.
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10.10.2024 18:14 Відповісти
З такими темпами деградації будем в одному списку з ворогами (кривава деревина).
Там теж йшли(амністию) вбивати в Україну за повалене дерево.
Про колонії, та лісоповал до гробу теж наше майбутне?
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10.10.2024 18:15 Відповісти
Зелених гнид треба знищувати як чумних щурів.
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10.10.2024 18:35 Відповісти
Про дерева правильне рішення. Але ягоди, гриби, сухе гілля, якщо це не заповідний ліс - повна нісенітниця для українців. По селах пенси жебракують і і збір гілля на паливо їх рятує. А скажіть гуцулам не збирати чорниці.
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10.10.2024 18:38 Відповісти
В заповідному лісі навіть ходити не можна чи як?)
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11.10.2024 12:51 Відповісти
Не скажу за заповідні лісі, не володію інформацією, у нас тут поруч незаповідні, і то все частіше помічаю на під'їзних шляхах в ліси шлагбаум і табличку "стороннім вхід заборонено".
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11.10.2024 15:01 Відповісти
В ліс ходити не може бути заборонено, якщо він не приватна власність, навіть у заповідний, а от їздити у лісі, так.
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12.10.2024 11:22 Відповісти
І то лише в заповідному через його особливий заповідний режим
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12.10.2024 11:24 Відповісти
Це вже 10 років з мілярда дерев ? І грибочки в мільярді збирати зась ! А як там у кацапів валєжнік і гриби вже збирають ? Посміємося з них?!
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10.10.2024 18:38 Відповісти
тссс....
ну, шо ти зразу всі карти виклав?
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10.10.2024 18:46 Відповісти
Руки просяться до зброї.Смерть ворогам!
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10.10.2024 19:11 Відповісти
Нам на Київ насрать .Він нам булки не присилає.
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10.10.2024 19:12 Відповісти
Зима йде,дрова потрібні будуть багатьом,тут і закон з "пилу жару",штрафи,а скоріше взятки для армії "сторожів".
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10.10.2024 19:24 Відповісти
Для начала введите уголовную ответственность за оранку прибрежных лугов их почти все уничтожили агромагнаты.
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10.10.2024 19:38 Відповісти
То будуть писати що вже бідному дядьку із сохою вже неможна і згорати. А те що оті магнати заявляють про 100 тис. га, а насправді горає 200. То то таке. Ха ха ха.
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10.10.2024 19:55 Відповісти
Як завжди тільки руками розводити
За знищення військових авто 5-8
А тут як вони з деревами розігналися
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10.10.2024 19:45 Відповісти
Ви хотіли посміятись,коли "клоунів"до влади вибирали?...Ну що смішно?,за збирання грибів штраф!!!...
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10.10.2024 19:56 Відповісти
Про штраф за збір грибів і ягід..
Пам'ятаю як років вісім потому з кацапів було смішно, зараз отримали теж саме.
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10.10.2024 20:06 Відповісти
Бо кацапи в Україні знаходяться при владі через своїх відданих привладних холуїв
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11.10.2024 12:54 Відповісти
В Миколаєві вже мабудь половину дерев знищили і робить це міська рада. Називають це кронуванням, хоча при цьому часто зрізають дерева під корінь. Але частіше так зрізають всі гілки, що дерево після цього не виживає і потім стоять такі собі сухі стовбчики посеред міста. І все законно. Не знаю жодного випадку щоб за це когось покарали.
Маю таку думку що хтось дуже впливовий в місті має свій бізнес на деревині. Ось заради цього покидька міськрада і знищує зелені насадження. В результаті хтось заробляє на "кронуванні", а потім ще й на безкоштовній деревині.
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10.10.2024 20:16 Відповісти
Це для того щоб дерева не заважали кацапським бпла і дронам вбивати українців.
Миколаївському диктатору Кіму мають бути відомі всі деталі цієї диверсії.
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11.10.2024 12:57 Відповісти
Хай цей закон віднесуть на нуль, кацапам зачитають.
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10.10.2024 20:19 Відповісти
та вже ні до якого села не доїдеш - дороги позаростали окацією і кленом,обочин нема вже - авто не розминеться.а вирубати гілля - не можна.суки кончені а не влада,гниль яка робить нестерпні умови життя на своїй же землі.
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10.10.2024 20:27 Відповісти
Звичайні люди та різні заїзджі та проїзджі й не повинні вирізати, підрізати чи пиляти дерева біля доріг - це компетенція лісгоспів та комунальних служб. Наскільки ефективно вони виконують свою роботу - то вже інше питання. Ще електрики мають право зрізати гілля, якщо воно знаходяться близько до ліній електропередач.
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10.10.2024 21:58 Відповісти
ви коли останній раз в селі були ? які комунальні служби,хватить марить.
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11.10.2024 05:01 Відповісти
Хто їздить дорогами хай і рубає. Гіляччя на дрова не йдуть. Або нєфіг шастать по селах. Ха ха ха.
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11.10.2024 06:55 Відповісти
Старостати. За ними в тому числі закріплено прибирання території громади. Якщо у вас це організовано на поганому рівні - значить ви обрали погану місцеву владу. Понавибирають Безумних, а потім скаржаться.
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11.10.2024 10:26 Відповісти
для чого писати нісенітниці ? яка ***** під час війни забороняє збір грибів і вирубку кущів під дорогою ? це так гостро необхідно ? чому краще б прийняли закон про посилення відповідальності за корупцію під час війни - так ні,бидлоелекторат потребує сраки щоб лизать.
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11.10.2024 14:16 Відповісти
Причому їм не обов'язково тримати для цього роздутий штат. Достатньо час від часу когось наймати і платити за фактично виконану роботу.
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11.10.2024 12:43 Відповісти
Про який ліс йде мова?Ліса немає......повирубували все...А якщо і є ліс, то дуже молодий....Рубають дерева крізь,пеньки стирчать...чомусь подобається рубати дерева в містах..але чомусь тополі старі ніяк не хочуть порізати, а от дуба або липу аж бігом...Стоять берези засохлі і нікому вони не потрібні,а в місті це є небезпекою....Та всі це бачать...
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10.10.2024 21:00 Відповісти
Самі живемо біля лісу, умовно кажучи лісу, бо якщо нічого не робити, це буде не ліс, а суцільний чагарник. Поблизу проїзджої частини чи десь на околиці ще є дерева, там бояться різати, бо видно з дороги, зайдеш вглиб, одні пеньки стирчать і подекуди, одне дерево на 5-6 пеньків. Потім на цьому місці чагарники розростаються на кілометри, який, правда, не рубають, бо він нафік нікому не потрібен - на балки він не підходить, на дрова теж, бо він тонкий і з ним багато гратися треба, відповідно серед того чагарнику вже й молоде дерево не виросте, елементарно не вистачить місця та світла.
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10.10.2024 21:12 Відповісти
Худобу випасати НІЗЗЯ,гриби збирати НІЗЗЯ.....А хабарі під час військового стану брати можна?А..АА..АА то не гриби, то хабарі.. і вони в лісі не растуть...
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10.10.2024 21:13 Відповісти
Слуги пишуть такі дурні закони ,щоб показати свою "важку " роботу і попасти в наступну раду. Це такий самий закон, як і про виття мотоциклів і суперкарів з форсажем. Як вили до закону лякаючи до інфаркту пенсіонерів так і виють після. Закон дохлий, якщо навіть в часи срср не змогли справитись з збирачами конвалій та пролісків.
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10.10.2024 21:32 Відповісти
Ну, з нинішніми технічними засобами це можливо. Треба запускати дрони,камери встановлювати тощо. Не секрет, що селяни часто крадують в дрібних фермерів на полях кукурудзу, буряки, соняшники. У Порошенка не крадуть, бо там дрони літають. Прицеп з лісом на дорозі - це не букетики пролісків та конвалій, які можна в торбу сховати й целофаном прикрити. Ще є питання як працюють самі місцеві лісгоспи. От у нас заготовляли ліс на дрова, лісгосп і заготовляв, і от замість того, щоб вирізати старі пошкоджені дерева чи, якщо вже так гостро стоїть потреба, вирізати дерева рівномірно, вони тупо вирізали практично всі підряд нормальні хороші дерева, мабуть частину з них потім штовшнули як деревину для будівництва та меблів, зрізавши під приводом заготівлі дрів - х/з. Посадили натомість інші, молоді дерева, ті молоді дерева так толком і не виросли, ростуть як чагарник, бо ніхто їх не проріджує, бо то потребує багато фізичних зусиль і витратних матеріалів (бензину того ж для бензопили, бензин краще собі злити). В результаті на місці хороших високих міцних дерев маємо чагарник, де вже ні грибів не позбираєш, нічого, бо просто не пролізеш через нього.
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10.10.2024 22:35 Відповісти
Треба сказати, що зараз дійсно вже років 5 (принаймні у нас) селяни менше стали їхати в ліс по дрова чи балки, бо бояться, більше стали на своїх ділянках вирізати чи у сусідів, кому там що не треба, й вогнищ у лісі майже не стало, я маю на увазі оті посиденьки з шашликами, бухлом та багаттям.
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10.10.2024 22:49 Відповісти
Взагалі, при нинішньому технічному прогресі прослідкувати за самим вивезенням лісу не так важко, для його вивезення в будь-якому випадку потрібна під'їздна дорога, за якою можна зробити спостереження, значно важче прослідкувати за аферою, коли під приводом санітарної вирізки рубають хороші дерева замість поганих.
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10.10.2024 23:29 Відповісти
Позориська
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10.10.2024 21:36 Відповісти
Пізно. Бурштинова мафія на Поліссі лишила місячний ландшафт. А в Карпатах теж повирубували в тому числі і реліктові ліси.
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11.10.2024 00:20 Відповісти
Яка така мафія? Гамбіно приїздив в Клесів? Це простий наш пригноблений дядько з сокирою три деревини і три бурштинини. А коза ностра гриби ріже. Ха ха ха.
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11.10.2024 07:02 Відповісти
Ідіоти,це,щоб сіряків за трухлого кленка вздрючити,а пі.араси і далі будуть з липовими доками,під прикриттям агрохолдингу, знищувати лісополоси.А за ''незаконне випасання'',ви шо там ї.онулись?Будете бабу за козу штрафувати,а прикоритні козли будуть русла річок безкарно розорювати?Цирк від ''потужних'' менеджерів.
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11.10.2024 09:21 Відповісти
Зелено-барижні рашистські диверсанти намагаються добити українців на своїй землі, заборонивши їм збирати гриби, ягоди, випасати худобу в лісі, вирубувати чагарники для чистки лісу та доступного опалення своїх осель.
Такої людиноненависницької дичини (у даному випадку кацапської привладної агентури до українців) немає у жодній європейській країні і мабуть в жодній країні світу.
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11.10.2024 13:11 Відповісти
Ось і дочекались і все прикриваються вступом до союзу меча і орала . А українці нехай терплять їхні душевнобольні закони ʼ які роблять із УКРАЇНЦІВ ПОКІРНЕ СТАДО БАРАНІВ
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12.10.2024 09:38 Відповісти

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