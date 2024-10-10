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Новини
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"Пільг на крипту не буде": Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року

гетманцев

Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування криптовалют у найближчі місяці, вони набудуть чинності на початку наступного року.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у ефірі подкасту ASATrьопс.

"До кінця року законопроєкт відповідний розробляється Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у Комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно у першому-другому кварталі наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", – розповів Гетманцев.

Він наголосив, що про пільгове оподаткування операцій з криптовалютою не йдеться.

"Я не хотів би, щоб були якісь ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів, коли оподатковується інвестиційний прибуток", – пояснив Гетманцев.

Голова Комітету зауважив, що з доходів від операцій з криптовалютою потрібно сплачувати податки і зараз.

"Якщо щодо доходу від крипти, коли ви її переводите у фіат, не передбачена пільга, а вона не передбачена, то за визначенням, цей дохід є вашим доходом, який ви повинні задекларувати і обкласти його 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору", – додав депутат.

Що відомо про легалізацію криптовалюти в Україні?

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій з криптовалютою.

Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Автор: 

податки (2457) Державна податкова служба (378) криптовалюта (639) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+10
Ти не зрозумів... це як ти собі поклав на свою банківську картку 1000 грн, а якщо захочеш зняти, то заплати 23%
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10.10.2024 19:49
+7
Підтримую, всі мають платити податки однаково.
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10.10.2024 19:31
+5
Ґєтманцев ...
Шляк чоловіка трафляє від такого прізвища...
Кур-р-рва...
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10.10.2024 19:33
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Тут пишуть військовий збір 1,5%, а скоро він буде 5%, тобто. вже 23%... Та й навіщо крипту у фіат в Україні виводити??? можна її вивести і в інших країнах... Так що фіг йому що обламається...
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10.10.2024 19:46 Відповісти
а в інших країнах податки, що не треба платити? і толку виводити в іншій країні, живучи в Україні? щоб вивести в фат за кордоном треба мати рахунок в їхньому банку, а іноземні банки повідомляють українську податкову, про рахунки і операції, хіба десь в африці ні.
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10.10.2024 21:59 Відповісти
Та можна взагалі не виводити, в Україні є trustee на карту виводиш і користуєшся.
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11.10.2024 07:25 Відповісти
цікава штука, я не знав, але я думаю і до них доберуться загребущі лапи гетмасева
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14.10.2024 15:53 Відповісти
Підтримую, всі мають платити податки однаково.
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10.10.2024 19:31 Відповісти
ви хворий?
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10.10.2024 19:36 Відповісти
Уникаєте податків? Під час війни?
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10.10.2024 19:38 Відповісти
Ти не зрозумів... це як ти собі поклав на свою банківську картку 1000 грн, а якщо захочеш зняти, то заплати 23%
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10.10.2024 19:49 Відповісти
Нормальні люди з вами згодні, але то ж манцев, якого геть, воно не людина, воно підр.
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10.10.2024 20:12 Відповісти
нормальні люди з ним не згідні, бо вміють рахувати, але воно нехай платить податки так як воно порахувало, і те, що манцев підр до цього відношення не має.
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10.10.2024 22:01 Відповісти
платіть податки під час війни вони підуть на нову бруківку та озеленнення міста за 3 дні до сдачі його кацапам. ви дібіл
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10.10.2024 20:12 Відповісти
Не платіть податки - цим ви покажете свою громадянську позицію. Україні й кацапам.
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10.10.2024 20:14 Відповісти
Проблема в тому, що немає жодного легального способу у який би НБУ дозволяв інвестувати кошти у крипту, тобто довести суму інвестицій на яку ви купили крипту фактично неможливо. Отож якщо ви зніматимете кошти в фіат з бірж то платитимете податок не з інвестиційного прибутку, а з усієї суми ваших інвестицій.
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10.10.2024 20:21 Відповісти
криптоподатки на криптовалюту будуть введені ))
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10.10.2024 19:33 Відповісти
Ґєтманцев ...
Шляк чоловіка трафляє від такого прізвища...
Кур-р-рва...
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10.10.2024 19:33 Відповісти
до кінця року гетманцев та Ко розпродадуть чи подарять крипту... счезне зо всіх декларацій під нуль
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10.10.2024 19:35 Відповісти
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10.10.2024 19:48 Відповісти
жрать, жрать и еще раз жрать
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10.10.2024 19:49 Відповісти
"Все так, але трішечки не так"...
Жрать, срать, ржать!
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10.10.2024 19:53 Відповісти
а потом снова жрать, жрать, и еще раз жрать
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10.10.2024 20:05 Відповісти
Щє б податок на розкіш та нерухомість нормальний ввели, то ціни не булом цьому пацюку))!! а так правильно, бо через крипту стільки бабла з України виводять як бізнес, так і чиновники)
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10.10.2024 19:49 Відповісти
багатії не відчують той податок а от рядові люди - так
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10.10.2024 20:03 Відповісти
Не беспокойся. Еще и до роскошной твоей однокомнатной хрущевки доберутся. А депутаты и госчиновники у нас же самые бедные живут судя по своим декларациям кто в гараже, кто в сарае а кто в тещи-инвалида снимает комнатку в 5-ти етажном домике.
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10.10.2024 20:36 Відповісти
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10.10.2024 19:50 Відповісти
Легалізування віртуальної валюти - яка є лише у базах даних якихсь володарів "облака"МММ.
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10.10.2024 20:08 Відповісти
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10.10.2024 20:17 Відповісти
Ну вот и до криптоманов добрались. Теперь и ети попрут за бугор обналичивать крипту где то на островах.
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10.10.2024 20:32 Відповісти
...а на вкрадені мільйони, коли прийде справедливість, чи може готувати вила ?
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10.10.2024 20:34 Відповісти
Всі отримали підвищення податків.А "не всі" підвищення заробітної плати.Ура зе,все будут бе-е.
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10.10.2024 20:53 Відповісти
Нужен закон - госчиновник,у которого семья находится за кордоном,увольняется и отправляется на бесплатные земляные работы в прифронтовой зоне,а майно конфискуется.
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10.10.2024 21:28 Відповісти
Мета "легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином".
Цінність крипти - лише на ігрових умовах "облачних сервісів" - які як "МММ" умовні.
А "оподаткувати" - це святе…
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10.10.2024 21:35 Відповісти
Тоді, логічніше було б оподатковувати плюсову різницю між фіатом переведеним у крипту і криптою переведеною у фіат.
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10.10.2024 21:49 Відповісти
..... це чергова надПотужна Перемога від зеленого гетманцева .....
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10.10.2024 21:51 Відповісти
Гетьманцев самий талановитий фінансист у світі. Він знає як оподаткувати операції в кріптовалюті .
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10.10.2024 22:47 Відповісти
Зовсім вже з глузду з'їхали? З якого хрена хтось повинен просто так платити податки з своїх же грошей. Їбануті...
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11.10.2024 07:19 Відповісти
Нехай себе опадаткують уїбани, зарплати піднімають собі, пільги на житло беруть, ще дохера різних пільг мають. Все їм безкоштовно, коли в армії зарплати не всім і виплачують.
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11.10.2024 07:22 Відповісти
Ох же ш і клоун цей гетьманцев)))
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11.10.2024 16:11 Відповісти

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