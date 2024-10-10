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Новини
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У п’ятницю відключень світла не буде, – "Укренерго"

Відключення світла на 11 жовтня

Завтра, у п'ятницю, 11 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4278) Укренерго (2015) відключення світла (603)


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А у касапів???
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10.10.2024 18:48 Відповісти
Чудово!
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10.10.2024 18:50 Відповісти
Сегодня у нас пол области просело до 170В правда через полчаса напряжение выровнялось.
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10.10.2024 19:36 Відповісти

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