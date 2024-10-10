У п’ятницю відключень світла не буде, – "Укренерго"

Завтра, у п'ятницю, 11 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.